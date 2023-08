AMLO pone video de sí mismo en la mañanera y las redes responden con memes

En su mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las sanciones por supuestos actos de violencia política contra Xóchitl Gálvez, que le fueron impuestas por autoridades electorales, para lo cual se proyectó en Palacio Nacional un video de anteriores conferencias de AMLO, a lo que las redes respondieron con memes.

Tratando el tema con la prensa, sobre la orden del Tribunal Electoral al INE para emitir un nuevo fallo respecto a Xóchitl Gálvez, en el que se acusa a López Obrador de supuesta violencia política de género en su contra, el presidente dijo que "lo único que quiero, es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora, porque me gustaría hasta, no sé si ahora, pero más adelante para aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, una injusticia, un afán de culparme, me gustaría repetir lo que dije, para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género...".

Acto seguido, AMLO pidió proyectar el video de la mañanera en que realizó tales comentarios, a lo cual los periodistas le aclararon que el comentario por el que lo señalan fue por decir que Xóchitl Gálvez era la candidata de un grupo de Claudio X. González, a lo que el morenista respondió que "tampoco mentí" y aseguró que el expresidente Vicente Fox sostuvo que al ganar la aspirante, se iban a quitar los programas sociales.

Sin embargo, al margen de los comentarios del presidente y su respuesta ante los señalamientos de cara a las elecciones de 2024, algunos usuarios de las redes sociales tomaron con humor la imagen de AMLO viendo su propia conferencia mañanera, por lo que respondieron con varios memes que ya empiezan a circular en plataformas digitales.