AMLO informa que el lunes dará a conocer a sustitutos en su gabinete

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será el próximo lunes que dará a conocer la lista completa de los funcionarios de su gabinete legal y ampliado que han renunciado para buscar candidaturas para 2024, así como el nombre de sus sustitutos.

Descartó la renuncia de Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, quien había sido señalada de buscar posiblemente la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, y de quien destacó su trabajo al frente de los programas sociales que encabeza la dependencia a su cargo.

"El lunes ya voy a dar a conocer los nombres y ya voy a empezar a nombrar sustitutos, mujeres y hombres, aquí lo voy a dar a conocer. A partir del lunes vamos a dar a conocer quiénes entran en la sustitución, son los que se van a quedar hasta el final", dijo en conferencia de prensa.

Confirmó que además del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener), renunciarán otros funcionarios como Ricardo Sheffield, titular de Profeco; Ernesto Prieto, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep); así como Rabindranath Salazar Solorio, actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, quien busca la candidatura a la gubernatura de Morelos.

"Ariadna (Montiel) no, no creo que se vaya, y qué bueno que no se va porque nos ayuda mucho en el programa de Bienestar", dijo

"No sé exactamente cuántos han pedido licencia, conozco de algunos casos: el de Hugo López-Gatell, el de Ricardo Sheffield, que no me ha entregado todavía la renuncia, me entregó una carta de agradecimiento.

"Rocío (Nahel), que todavía no me ha entregado. Javier May ya se fue, que estaba en el Tren Maya"; señaló.