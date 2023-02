AMLO exige aclaración de Felipe Calderón tras veredicto contra Genaro García Luna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que el juicio realizado contra Genaro García Luna, aunque cobró relevancia por la talla de la función que el exsecretario de Seguridad ejerció, "no es un juicio contra México". Sin embargo, al mismo tiempo, señaló que el veredicto de culpable dictado en su contra es solo el inicio y cuestionó al exmandatario Felipe Calderón Hinojosa por su declaración al respecto, poniendo en duda el si estaba enterado o no de los delitos cometidos.

"Para que se entienda bien, García Luna, inclusive Felipe Calderón; el presidente actual, no somos México, somos representantes de un país, México es su pueblo; si están enjuiciando a un funcionario de México, no es un juicio contra México, eso dejarlo de manifiesto", señaló AMLO en su conferencia mañanera de este miércoles.

Y un día después del veredicto contra el exsecretario de Seguridad mexicano, López Obrador consideró que "desde luego, falta más. Esto es apenas el inicio, ya es una buena contribución, pero podría ser mayor el aporte, porque, al final de cuentas, lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben de repetir estos hechos. La no repetición de la actuación de gobiernos, de funcionarios corruptos".

“Ya es un avance, pero falta más información. Por ejemplo, se habla de un grupo, se hizo hasta un organigrama y así encuadró el asunto la Fiscalía de Estados Unidos, un cártel que funcionaba desde el Gobierno. Pero, entonces, ¿qué no sabía el presidente? Yo, en su momento, definí tres hipótesis: una, que todo era una invención y que García Luna era inocente, por lo mismo, Felipe Calderón no tenía nada de qué preocuparse. Ya vimos que eso no es así".

"Lo segundo que, en efecto, García Luna es culpable, pero Calderón no sabía. Y, tres, García Luna, responsable, culpable, con la anuencia de Calderón”, delineó el actual presidente mexicano.

En ese sentido, AMLO manifestó que el comunicado emitido ayer por la noche por Calderón Hinojosa, en el que resalta que ha sido el presidente que más se enfrentó a la delincuencia y que nunca negoció ni pactó con criminales, es lo mismo que el exmandatario "ha sostenido siempre", pero faltan sus explicaciones sobre los delitos de los que Genaro García Luna fue declarado culpable.

"Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia, eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es un poco lo que sostuvo en su momento Díaz Ordaz, después del 68".

"Este estilo autoritario de querer enfrentar la violencia con la violencia, de querer enfrentar el mal con el mal, de querer apagar el fuego con el fuego, que es muy característico del pensamiento conservador. Eso es lo que él planteó. Pero, eso ya lo sabemos y ya sabemos también cómo fracasó esa estrategia, porque, a partir de ahí, se desató la violencia en el país".

"Lo que se omite es, cuál es la explicación que se va a dar al pueblo de México sobre el por qué nombró a Genaro García Luna y si sabía o no sabía”

“Y, sobre eso, sí queremos información”, puntualizó el presidente López Obrador, quien recordó que "todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo, y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón".

No obstante, AMLO aclaró que esperará el curso de los procesos correspondientes antes de emprender alguna acción legal en México.

EN CONTEXTO

Como se informó, ayer martes, el exsecretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue declarado culpable de los cinco cargos que se le imputaron por parte de la Fiscalía de Nueva York.

García Luna fue declarado culpable en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos, y conspiración para la importación de la misma cantidad o más, así como prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.