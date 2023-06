AMLO dice que 'no hay nada que temer' por eliminación de 35 normas de salud

Sobre la eventual cancelación de las 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud pública, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que “no hay nada que temer” pues su gobierno está actuando de forma responsable y va hacia “una mejor atención médica”.

Aseguró que se trata de un asunto que “lo han querido hacer grande los mercaderes de la medicina, hay verdaderas mafias en todo lo relacionado con el sector médico, no solo en México, en el mundo, son intereses muy poderosos los de los laboratorios, los que trafican con las enfermedades, con el dolor de la gente, entonces, no queremos que haya corrupción en nada, no engañamos a nadie…”, señaló. En la conferencia matutina de este lunes, aseguró que se brindará atención médica de calidad y universal por lo que con la decisión de la Secretaría de Salud federal no faltarán medicamentos y personal de salud para la atención a personas enfermas.

El jefe del Ejecutivo federal insistió en que están “desterrando” la corrupción y que el sistema de salud “era un monstruo de muchos tentáculos” y que “todavía no terminamos de limpiar, fíjense cuanto tiempo llevamos, cuánto tiempo nos llevó poder comprar los medicamentos para resolver el problema del abasto en el país, porque era un monopolio manejado por políticos corruptos, traficantes de influencia y medios de manipulación”.

Por otro lado, López Obrador comentó que cuando tengan más avance en el sistema de salud, su gobierno hará un diagnóstico médico de cómo las anteriores administraciones saquearon el ISSSTE. “Lo saquearon por completo, lo dejaron como un cascarón, todo subrogado, hasta las ambulancias. contratadas a empresas; desde luego los análisis clínicos, las instalaciones eléctricas, todos los equipos rentados ahora estamos como nacionalizando, regresando al ISSSTE a lo público para mejorar el servicio a maestros, a trabajadores al servicio del estado, ahí estamos avanzando”.

CANCELACIÓN

El presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública (CCNNSP) es Hugo López-Gatell Ramírez, actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal.

En el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se propuso cancelar (no se menciona cuándo) diversas NOM para la atención de la diabetes, la hipertensión arterial sistémica, el cáncer de mama, cáncer cervico uterino, fomento a la lactancia materna, control de infecciones de transmisión sexual y tratamiento de sobrepeso y obesidad, entre otras.