AMLO buscó que se procurara la libertad de Alfredo Jalife

Luego de que Alfredo Jalife fuera detenido tras una denuncia que interpuso Tatiana Clouthier por difamación y calumnias, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que "lo más importante" es que ya se liberó al analista y señaló que, aunque puede haber excesos, se tiene que garantizar la libertad de expresión y que no haya censura.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal reveló que ayer por la noche estuvo pendiente de la liberación de Alfredo Jalife.

"Ya lo más importante es que se liberó a Jalife. Estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un estado (Nuevo León), tiene que ver con la Fiscalía Estatal o Procuraduría de Nuevo León, pero tiene que ver también con un derecho constitucional con el artículo Séptimo, la libertad de las ideas y eso pues también nos atañe, si no de manera directa o no nos corresponde a nosotros resolverlo sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura.

"Puede haber excesos, pero no debe de limitarse la libertad, podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente. Eso es lo que puedo decir. Ya pasó, cada quien que haga sus conclusiones", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que estima tanto a Tatiana Clouthier como a Alfredo Jalife, por lo que pidió a ambos que lo entiendan.

"Yo estimo a los dos que estaban o están en este asunto. A Tatiana la quiero muchísimo, mucho, mucho, y a Jalife también, y espero que me comprendan las partes, y pues tenemos que ser respetuoso de las libertades".

"Imagínense si yo presento denuncia por todo lo que me inventan, por todos los ataques. Claro, cada quien tiene su criterio y hay que respetarlo, Hay quienes dicen `a mí me lo compruebas, si no te denuncio´, y hay que respetar ambienta ese criterio. Pero bueno ya sucedió lo que pasó y ya afortunadamente ya pasó. Lo que pasó, pasó", dijo.