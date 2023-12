Detienen al escritor Alfredo Jalife por presunta difamación contra Tatiana Clouthier

La Fiscalía Capitalina dio a conocer que colaboró en la detención de Alfredo Jalife, aclarando que dicho mandamiento judicial fue solicitado y girado en el estado de Nuevo León por una denuncia presentada en esa entidad.

"La participación de nuestra institución solamente fue a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, como parte del protocolo de la colaboración interinstitucional".

"Es absolutamente falso que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México haya solicitado su detención para coartar su libertad de expresión", detalló en un comunicado la dependencia

Demanda de Tatiana Clouthier

En diciembre del 2022, Tatiana Clouthier demandó a Alfredo Jalife por difamación, calumnias y lo que resulte.

¿Quién es Alfredo Jalife-Rahme?

Alfredo Jalife-Rahme Barrios nació el 24 de mayo. El apartado de cédulas profesionales de la Secretaría de Educación Pública informa que, con cédula 0521223, estudió la licenciatura como Médico Cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En un boletín de la UNAM de septiembre de 2001 se arroja que ha dado cátedra en la Facultad de Contaduría y Administración (FCyA) de la UNAM. En LinkedIn se lee que es profesor de PostGrado en la UNAM en Globalización y Geopolítica.

De acuerdo con su página de internet fue miembro fundador y de Cuerpo de Gobierno del International Phsysicians for the Prevention of Nuclear War, organización que en 1985 mereció el Nobel de la Paz por crear conciencia de las consecuencias de una guerra nuclear.

Es autor de los libros "Guerras geoeconómicas y financieras: el petróleo del Golfo Pérsico al Golfo de México" (1996), "El lado oscuro de la globalización" (2000), "Los 11 frentes antes y después del 11 de septiembre. Una guerra multidimensional" (2003), "Los 5 precios del petróleo" (2006), "Fin de una era: las turbulencias en la globalización" (2007) y "La desnacionalización de PEMEX" (2009), este último con prólogo de Andrés Manuel López Obrador.

Jalife-Rahme tiene una cuenta de YouTube en la que publica videos con análisis sobre distintos temas. Cuenta con más de 450 mil suscriptores.