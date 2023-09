Ambición mata amistad

"La ambición es el último refugio del fracaso"

Oscar Wilde

Ambición se define como el deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr a toda costa, especialmente riqueza, poder o fama; manifiesta insatisfacción permanente con lo alcanzado. En psicología se diagnostica como aquella codicia insana que hace del éxito un valor, se fija metas que provocan una vida permanentemente insatisfecha y amargada. Un ser humano no es desdichado a causa de la ambición, sino porque ésta lo devora con una competitividad destructiva. Una ambición desmedida solamente puede crecer y habitar en una mente vacía incapaz de lograr la paz interior.

Según Aristóteles: La amistad de los hombres mejores se da sobre la base de la virtud. Es además el único refugio en la pobreza y la desgracia… entre malvados es imposible, pues ese tipo de hombres solo busca el beneficio propio. No son capaces de amar y no conocen la generosidad. No se fían los unos de los otros y prestan oídos a las calumnias. Según la Biblia: "Un buen amigo es alguien en quien se puede confiar, alguien que está a nuestro lado tanto en los momentos de alegría como en los momentos difíciles. Dios trae buenos amigos a nuestra vida para que nos sean una bendición, para que nos inspiren y nos ayuden en nuestro caminar con él".

En la historia política nacional existen varios ejemplos innobles de conflictos provocados por "amigos" a amigos. Verbigracia: Antonio López de Santa Anna fue uno de los primeros militares virreinales que se sumó a Agustín de Iturbide cuando presentó su plan de Iguala. Lo apoyó en todo su camino hacia la coronación como emperador y manifestaba amistad inmensa con él. Ya en pleno imperio, después de jurarle lealtad absoluta, cuando no recibió lo que él creyó que merecía, se sublevó con el Plan de Casamata y declarándose, falsamente "Republicano"; obligó al "amigo" a abdicar; luego se convirtió por más de treinta años en el hombre más poderosa del país.

Benito Juárez creía contar con la amistad de Sebastián Lerdo de Tejada y de Jesús González Ortega; pero a la hora de la lucha política por la presidencia, ambos buscaron deponerlo para colocarse ellos en su lugar.

En la lucha contra Huerta, (1913-14) Venustiano Carranza consolida su poder con el apoyo irrestricto de su amigo Álvaro Obregón quien derrota al tirano y vence a Villa y a Zapata. Pero, en 1920, cuando Carranza lanza su candidato Ignacio Bonillas, Obregón se levanta en armas y asesina a su barbudo amigo; luego su amigo Adolfo de la Huerta colocado en el poder por Obregón se le rebela cuando este designa a Calles como su sucesor.

Todavía en este período postrevolucionario la apetencia presidencia llevó a Francisco Serrano a soñar con ella, pero pagó con su vida a pesar de su intima amistad con el "Manco de Celaya"; ello nos lleva a ver el otro lado de las traiciones: se piensa que generalmente estas van de los aspirantes hacía los detentadores del poder quienes dictaminan la sucesión, pero no siempre es correcto; Suele también ocurrir a la inversa: dos casos ampliamente conocidos de dificultades pretendiente-presidente: 1969 el avión en que viajaba el fuerte aspirante presidencial Carlos Alberto Madrazo, quien proponía reformas importantes al PRI, "choca" contra un cerro cerca de Monterrey; ahí falló la física, los pedazos de la aeronave se esparcieron al derredor de la serranía; muchas piezas atravesaron las colinas y se materializaron al otro lado, provocando la fuerte explosión que se escuchó en el aíre. 1994 el candidato del PRI lanza fuerte mensaje contra el ejecutivo en funciones y un "solitario" individuo trata solamente de asustarlo con un balazo en la cabeza y alguien más completa la broma con otro tiro en el abdomen…

Durante el Maximato y su sucesor inmediato el priiato, una sola voluntad fue válida y las demás se ajustaron a ella con resignación, invariablemente con enojo, pero siempre con sumisión; Hoy dentro de los partidos tradicionales viejas amistades se han agriado; en algunos casos abiertamente porque existe libertad interna partidista, en otros aceptando las decisiones cupulares; estas conocen precios y/o temores y mejor declinar que enfrentar. Ubique cada uno cuál es cuáles.