Alumnos del CBTIS 159 presentarán obra sobre el sida en el Teatro Alvarado

Alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios Número 159 (CBTIS 159) de Gómez Palacio, dirigidos por el profesor José Luis ‘El Flaco’ Guevara, presentarán la obra teatral ‘El sida me da risa’ en el Teatro Alberto M. Alvarado.

La función se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre a las 12:00 horas. En ella, se habla de los conceptos básicos de estos padecimientos, se comparten estadísticas y medidas de prevención, todo aderezado desde la propuesta escénica con un poco de comedia para captar la atención del público.

“Trata de un productor teatral, Víctor Navarro Herrera, quien tiene una compañía de teatro y allí asiste su primera actriz, Laura Méndez. Él está enamorado de ella, nomás que ella no le hace caso. Ya fastidiado de tanto rogarle, hace una serie de cosas como invocar al diablo para poder conquistar su amor. Allí empieza la diversión de la comedia”, indicó Guevara.

El dramaturgo compartió que se trata de un proyecto escrito hace 35 años en Parral, Chihuahua. En este montaje, participarán 11 alumnos pertenecientes al tercer semestre de la especialidad de Electrónica. El director de la obra asegura que estos estudiantes ya cuentan con antecedentes sobre el escenario, capaces de trabajar el libreto para proyectar el personaje.

“Trabajamos en armonía, porque como director dejo que me den ideas, las ponemos en práctica y si cuadran en las escenas las dejamos. Yo también de ellos aprendo mucho, son como mi mano derecha porque me dan ideas y a veces me forman escenas”.

Sobre el tema de la obra, se indicó que se pretende hacer conciencia para que los jóvenes tengan la responsabilidad de cuidarse al momento de tener relaciones sexuales. De 2010 a julio de 2022, en México se registraron 168 mil 293 nuevos casos de VIH.

“La obra son dos actos, dura una hora con 15 minutos. Más que nada quiero educar a los alumnos a ver teatro, no sólo el de nosotros, también de otros grupos de La Laguna. El teatro nos enseña muchas cosas: a trabajar en equipo, a no ser egoístas, también es terapia”.