Alrededor de 140 policías de Coahuila dan positivo en antidoping; serán dados de baja

Alrededor de 140 elementos de la Policía Estatal en Coahuila deberán de ser dados de baja, esto luego de haber dado positivo en las pruebas de antidoping, las cuales fueron aplicadas a recientes fechas.

De acuerdo al secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, dentro de los protocolos que se aplican para certificar a los elementos, se encuentra esta prueba.

"De los siete mil elementos que tenemos a nivel estatal, solo 140 salieron posibles positivos, porque es la prueba preliminar y después se tiene que confirmar para ver si es cien por ciento seguro", dijo.

No obstante, señaló que generalmente sí tienen que ser dados de baja cuando sucede algo así.

Señaló que aun así es un número bajo de elementos policiacos que dan positivo y que deberán salir de las fuerzas de seguridad.

"Se debe a una serie de circunstancias, no que todos sean adictos, no cabe la posibilidad de que no, pero hay quienes toman pastillas para enflacar y dan positivo", dijo.

Aseguró que solo son dos estados los que tienen menor número de elementos con este porcentaje.

"Los elementos salen de baja cuando salen posibles positivos, es uno de los 16 reactivos que se hacen en las pruebas de control", dijo.

Añadió que en las recientes fechas se ha fortalecido a las dependencias encargadas de seguridad, donde se han entregado armas a la Fiscalía General del Estado (FE), así como se dotó de un sistema de tiro virtual a la Secretaría de Seguridad Pública.

"No solo se trata de armas, pues la Secretaría de Seguridad cuenta con un Stan de tiro virtual y es un entrenamiento que es muy caro las balas reales y este sistema permite que se entrenen a los elementos", añadió.

Finalmente, resaltó que aún se llevará a cabo una reunión especial de seguridad en donde se espera que sea presidida por el gobernador Miguel Riquelme Solís, así como el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas.