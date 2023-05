Algodoneros del Unión Laguna vienen de atrás y se imponen a los Generales de Durango

Los Algodoneros del Unión Laguna lograron remontar en base a una voraz ofensiva de 20 imparables para vencer a los Generales de Durango con pizarra de 13 carreras a 7, con lo que se empató la serie que se disputa en el estadio Francisco Villa, de esta ciudad.

Los Guindas dieron la voltereta a la pizarra en el octavo episodio y amarraron la victoria con un gordo rally de 6 anotaciones en el noveno episodio, logrando todo el daño cuando ya había 2 outs; logró así el Unión Laguna romper una racha de 4 derrotas al hilo y volvió a poner su récord por encima de .500.

Durante la misma primera entrada, los Algodoneros tomaron ventaja de 3 carreras por 0, al atacar los lanzamientos del zurdo dominicano Elniery García, quien inició con ponche a Allen Córdoba, pero enseguida, Albert Lara le pegó hit sencillo hacia el jardín derecho. Didi Gregorius disparó una rola fuerte por primera, la bola terminó en el jardín derecho y se colocaron corredores en las esquinas, Jonathan Villar pegó otra rola fuerte, la pelota golpeó en el ampáyer de segunda base y se decretó el infield hit para que se llenara la casa, con lo que Adrián Tovalín negoció base por bolas y Lara anotó "de caballito" la carrera de la quiniela; todavía, Dean Nevárez sacudió un imparable hacia el jardín izquierdo, con el que timbraron Gregorius y Villar.

Braden Webb fue el encargado de abrir el juego por el Unión Laguna y colgó las dos primeras argollas, pero en la tercera tanda le cayeron encima los bateadores locales, quienes lograron empatar la pizarra, con una carrera sucia incluida. Con un out, Alfredo López recibió base por bolas, Michael Robles disparó sencillo hacia el derecho y con golpe a Jefry Marte se llenó la casa, escenario ideal para el venezolano Alberth Martínez, quien detonó una línea que aterrizó de hit en el bosque de la izquierda y permitió a López y a Robles llegar hasta el pentágono; enseguida, Aneury Tavárez pegó una rola por primera base, Tovalín tomó la esférica y tiró a segunda para conseguir el out, pero Gregorius tiró de regreso a primera al intentar el doble play, el pitcher Webb asistió, pero no logró retener la bola, error que permitió a Marte anotar la del empate.+

Durango tomó ventaja durante el quinto episodio, con otras 3 anotaciones sobre Webb, quien golpeó a López, lo adelantó Robles con toque de sacrificio Marte fue golpeado por segunda ocasión y se vaciaron las bancas, sin llegar a mayores. Martínez disparó un oportuno doblete productor de dos anotaciones y le siguió dominicano Tavárez, quien también detonó un tubey hacia el izquierdo para llevar a Alberth hacia el pentágono.

Reacción de los guindas

Los Guindas sufrieron, pero se repusieron para acercarse con par de carreras en la fatídica séptima, ante envíos de Edwyn Valle, quien consiguió dos outs, pero Adrián Tovalín le pegó un doblete productor de una carrera y enseguida, Dean Nevárez atizó sencillo al central para levar a Tovalín hacia el plato, con lo que el juego se puso 6 a 5, todavía en favor de los locales.

Se concretó la voltereta en la octava tanda, cuando Ramón Orantes envió a batear como emergentes a Edgar Robles y Nick Torres, el primero negoció boleto y el segundo pegó doblete, Allen Córdoba respondió con imparable productor de la carrera del empate y Lara elevó al central para que Torres timbrara la del despegue en "pisa y corre".

Ataque mortal

Ya con la ventaja mínima en el marcador, José Torres colgó el cero en el cierre de la octava y parecía que se tendría un final con los nervios de punta para los aficionados Guindas, pero en el noveno inning la ofensiva lagunera fabricó un gordo ataque de 6 carreras, todo el daño lo lograron cuando ya había dos outs. La casa se llenó con imparables de Nevárez y Alejandro Flores, además de pasaporte al "Conejo" Robles, jaló Oscar Robles por el relevo de Geovany Zamudio y no ofreció solución, pues recibió infield hit de Torres para que entrara una, pasaporte a Córdoba permitió carrera "de caballito", Lara pegó otro infield hit productor y Didi Gregorius redondeó el rally con doblete al izquierdo, que vació las almohadillas.

Aunque Durango respondió con una anotación en la novena ante Alberto Leyva, quien recibió doblete de Michael Robles, el ataque no llegó más lejos y el out 27 cayó con ponche a Martínez para dejar la pizarra final de 13 carreras por 7.

Decisión

Jeff Ibarra obtuvo su primera victoria de la temporada, al obtener dos outs en labor de relevo, mientras que Juan Robles, también como relevista, se llevó el revés.

Hoy culminará la serie, con juego a las 17:05 horas; los abridores anunciados son el brasileño Tiago da Silva (2 - 1; 5.82 ERA) por Durango y Josh Corrales (0 - 0; 4.82 ERA) por el Unión Laguna.