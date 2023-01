Aldo López aprovecha su oportunidad

Definido su once inicial, los Guerreros del Santos Laguna viajarán este viernes hacia Mazatlán, Sinaloa, para quedar completamente concentrados de cara a su partido de la jornada 2 en la Liga MX, su primer compromiso como visitantes en el Clausura 2023.

Los dirigidos por Eduardo Fentanes realizaron este miércoles un entrenamiento matutino en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, donde hicieron un parado de equipo para delinear su once titular y las variantes que utilizarán en su duelo en Sinaloa.

En la última parte de la preparación albiverde de cara a enfrentar a Mazatlán FC este viernes en el estadio Kraken, el mediocampista chihuahuense Aldo López, quien ha disputado los 180 minutos hasta el momento en el Clausura 2023, se dijo agradecido con el cuerpo técnico lagunero por la confianza para ser titular en este inicio de campeonato: “Gracias a Dios me ha tocado disputar los 180 minutos correspondientes a este torneo. Me he sentido muy bien y con mucha confianza, sobre todo con el equipo porque me la ha brindado y con el cuerpo técnico por el apoyo a nosotros los jóvenes”, dijo.

“Me he sentido muy bien, más allá de que no nos fue bien en el primer encuentro, pero frente a Pumas revertimos la situación, ganamos con nuestra gente. En lo personal me he sentido muy bien y con mucha confianza desde el primer partido hasta el día de hoy”, agregó López, quien luego de dos jornadas disputadas, ha acertado 106 pases, lo que lo convierte en el cuarto mejor jugador en esa estadística, dentro de toda la Liga MX.

Respecto a los Cañoneros, próximo rival de los Guerreros y quienes harán su debut en casa en el Clausura 2023, pues no pudieron jugar en la jornada 1 debido a temas extra cancha, el mediocampista de los Guerreros señaló: “Mazatlán FC es un equipo difícil. Sabemos cuáles son sus cualidades y debilidades, entonces nos estamos preparando para ello, con base a lo que hemos trabajado en cancha, entonces estamos trabajando con todo para sumar la victoria”.