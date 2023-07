Alcaldesa de Gómez Palacio pide apoyo a las asociaciones protectoras de animales

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, solicitó a las asociaciones protectoras de animales, en su mayoría de perros, su colaboración para que coadyuven con el Municipio puesto que hay proliferación de perros callejeros.

“Hacer un llamado muy especial a todas las asociaciones de animalitos que nos ayuden porque ya que tanto aman ellos a los animales que se toquen el corazón con los niños porque ya tuvimos un niño que murió por una rickettsia por la picadura de una garrapata y nosotros no nos damos abasto por tanto perrito que hay en la calle suelto”, dijo la alcaldesa.

Mencionó que muchos de los integrantes de las asociaciones “son muy buenos para señalar pero para ayudar nadie”.

Comentó que existe un padrón de este tipo de asociaciones en el municipio y que ella en varias ocasiones ha pedido a las asociaciones su apoyo con alimento para los que resguarda el municipio y su colaboración puesto que muchos de ellos ya no los adopta la población.

“A mí me encantan los animales pero también ellos ¿Qué están haciendo? porque no nada más es señalar. Yo varias veces he pedido a ver que asociación nos puede brindar apoyo con alimento porque se gasta un dineral y ponemos en adopción a los animalitos y nadie quiere a los perros ya grandes, los quieren cachorritos”, dijo la edil.

La alcaldesa mencionó que la próxima semana se formará un Consejo Consultivo con las asociaciones que quieran ayudar y resolver el problema de la proliferación de perros y las enfermedades que transmiten.

De acuerdo con datos de la dirección de Salud Municipal, que se dieron a conocer en el Cabildo, se retiraron de la colonial El Consuelo 18 perros llenos de garrapatas.