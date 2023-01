Alcalde de Torreón pide sociabilizar próximas obras del Sistema Vial Villa Florida-Independencia

Durante la tercera reunión semanal de seguridad, correspondiente al periodo que va del 13 al 19 de enero de 2023, el alcalde Román Alberto Cepeda González instruyó a los titulares de las dependencias municipales competentes que, previo al inicio de las obras del Sistema Vial Villa Florida-Independencia, sociabilicen el tema entre vecinos y establecimientos aledaños a la zona, con el fin de informarles en qué consistirán los trabajos, así como los tiempos de ejecución y vías alternas.

El presidente municipal pidió que las acciones de socialización comiencen por lo menos con 15 días de anticipación, tiempo suficiente antes de que inicie la obra, para enterar a los vecinos sobre los trabajos a realizar.

También solicitó generar las herramientas digitales necesarias para que la población general pueda seguir semana a semana el avance de los trabajos, rutas alternas y todo lo relacionado con la obra.

Lo anterior, de acuerdo con el plan cronológico de la obra.

ÍNDICE GENERAL DE SEGURIDAD

En cuanto al índice general de seguridad, el comisario César Perales Esparza, director de la Policía de Torreón, informó que se logró disminuir el delito de robo a casa habitación en un 53 por ciento.

Dijo que la semana anterior se trabajó sobre el robo a casa habitación, lo que permitió tal disminución.

El robo a accesorios de vehículo disminuyó en un 100 por ciento, pues no se presentaron eventos de este tipo en la ciudad, y en cuanto al robo a persona solo se registró un evento.

Derivado de las acciones tomadas la semana anterior, la Policía Municipal logró 133 detenciones consignadas al Ministerio Público y 118 al Juez Calificador.

El Grupo de Reacción Laguna detuvo 20 personas, por el delito de posesión de narcóticos.

Por su parte, Luis Morales Cortés, titular de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana, dio a conocer que mediante el operativo “Sin casco no viajas”, orientado a garantizar la seguridad de los motociclistas, el cual es coordinado con el Consejo Consultivo de Vialidad, se aplicaron 20 infracciones, por no traer casco, no portar licencia o placas.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de Protección Civil y Bomberos, dio a conocer que se trabajó en reuniones con los diferentes líderes de los grupos de ayuda mutua como empresas y hospitales, con estos encuentros se creó un grupo de WhatsApp, para compartir información y prevenir incidentes.

En el Tribunal de Justicia Municipal se realizaron 109 tamizajes a personas detenidas, logrando canalizar a 34 a las instituciones con las que se tiene convenio.

Raúl Rodríguez García, titular de la Dirección de Inspección y Verificación, informó que se atendieron 41 quejas recibidas mediante el sistema SIEMPRE, de igual forma se realizaron 65 amonestaciones, 8 actas y 1 invitación.