Alcalde de Madero asegura lograr inversión 'histórica'

El alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, hizo un comparativo de las obras que se han realizado en las anteriores administraciones y aseguró que, en lo que va de su gestión la inversión ha sido "histórica" y con recursos netamente municipales.

En su tradicional "Informadero" (conferencia de prensa que transmite por redes sociales) el edil afirmó que mientras que la obra más importante de la anterior administración fue la construcción del bulevar Luis Donaldo Colosio, donde se aplicaron 85 millones de pesos, con aportación solamente del estado en un tramo de 2.2 kilómetros, durante su gestión se construyó el bulevar en la colonia Fresno del Norte, el cual abarca un kilómetro y la inversión fue de 7.5 millones de pesos, con recursos municipales, pues pese a que presentaron los oficios al gobierno del Estado para que aportaran al proyecto, no tuvieron respuesta.

"Fue meramente del municipio, no nos apoyó el Estado a pesar de que llevamos los oficios y al final para cumplirlo todo nos gastamos 7 millones y medio, imagínense 85 millones en 2 kilómetros 200 y nosotros 7 millones y medio en un kilómetro, no sé nosotros por 17 millones de pesos, es más déjenlo en 20 porque había otras circunstancias, porque eran carreteras diferentes y vamos a sacar todo el del tema de los materiales y yo creo que no se pudieron gastar más de 40 millones de pesos, pero a nosotros nos critican por todo y por nada".

También afirmó que durante su primer periodo de administración y ahora con su reelección se han invertido 1 millón 632 mil pesos en la rotonda que se construyó en la entrada de la ciudad, en tanto que en la anterior administración se mejoró la Plaza del Obelisco, en la "triada que todos conocen con Enrique Peña Nieto, Rubén Moreira y el innombrable", pero afirmó que el dinero que se aplicó fue aportación únicamente estatal.

El morenista afirmó que en las administraciones anteriores las obras fueron principalmente en construcción de cuartos y baños, en donde primero se benefició a 70 familias con un recurso aplicado por el orden de los 3 millones 300 mil pesos y luego se construyeron otros 100 baños con una inversión de 5 millones 699 mil pesos, mientras él construyó el Centro Cultural, Benito Macías; el albergue para la mujer; la Clínica del Dolor; la Clínica de Imagenología, donde se aplicaron más de 8 millones de pesos; la construcción de techumbres en los ejidos, el centro comunitario de la colonia El Fresno, el centro comunitario La Cueva; se perforaron cuatro pozos y rehabilitaron 25 norias ejidales, entre otros proyectos.

"Hemos cumplido con todos los compromisos de campaña y lo vamos a ir desglosando con cada mañanera, estos son ejemplos nada más porque veo que las páginas amarillistas suben cosas negativas en contra de nuestra administración, pero siempre se ha caracterizado por ser una administración que siempre va a velar por los intereses de las mayorías".