Alcalde de Matamoros asegura que Cabildo sí trabaja

"Yo creo que estamos trabajando, los regidores también están haciendo su función y lo están haciendo muy bien, tan así que hoy gracias al apoyo de los regidores somos uno de los municipios mejores evaluados en el estado de Coahuila", declaró el alcalde Miguel Ángel Ramírez López sobre el resultado del reporte semestral de evaluación de los organismos que integran Regidor MX Laguna.

El director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Marco Zamarripa, manifestó que, al revisar las participaciones efectivas, es decir, a voz propia y que aportaron valor al tema tratado en sesiones de Cabildo en los municipios de Torreón y Matamoros, en este último no fue posible realizar el ejercicio pues las sesiones no se transmiten por medios digitales, lo que además de imposibilitar la evaluación, incumple la Ley de Participación Ciudadana del Estado y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

No obstante, Ramírez López reiteró que Matamoros es de los mejor evaluados en cuanto al desempeño, pues se posiciona en el quinto lugar según una encuesta que hizo, sobre una evaluación de los ayuntamientos y de las figuras de los alcaldes y eso también forma parte de el trabajo y la colaboración que han tenido los regidores.

"Ahí se evalúa no al gobierno municipal, sino a cada uno de los integrantes, el desempeño de los veinte regidores que componen el municipio de Matamoros, se toma un concepto generalizado o una media de lo que hacen o dejan de hacer los veinte integrantes del Cabildo, no en sí la figura del presidente ni la figura del gobierno municipal, se está trabajando para ir mejorando y tratar de dar cumplimiento a las recomendaciones de estos organismos no gubernamentales".