Rechaza alcalde que se incumpla transparencia

El alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, negó que, al no transmitir las sesiones de Cabildo, se incumple con el tema de la transparencia, puesto que los ciudadanos tienen otras herramientas para acceder a la información que se abordan en las reuniones.

La declaración la hizo tras el resultado que revelaron representantes de los organismos que forman parte de la iniciativa Regidor MX Laguna, el cual tiene como objetivo vigilar las acciones de gobierno a través del monitoreo y la exigencia a la autoridad Municipal para el cumplimiento de las funciones que marca la ley.

Hace unos días se dio a conocer el resultado de las evaluación que se realizaron a los Cabildos de Torreón y Matamoros, que abarco de julio a diciembre y en caso del segundo municipio, el director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, Marco Zamarripa, dijo que no fue posible realizar el ejercicio pues las sesiones de Cabildo no se transmiten por medios digitales, lo que además de imposibilitar la evaluación, incumple la Ley de Participación Ciudadana del Estado y la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información.

"Los ciudadanos tienen las herramientas, tanto de instituciones como para acceder a la información que así deseen, en ningún momento se deja de ser transparente al no transmitir una sesión de Cabildo puesto que las actas del Cabildo están en la plataforma y en las diferentes herramientas tecnológicas que nos obligan a hacerlo".

El alcalde mencionó que se analiza la posibilidad de hacer públicas las reuniones, porque se están cuidando todos los aspectos para darle la seriedad que se debe, de no entorpecer, puesto que no se trata de una ocurrencia al hacerlas públicas.

Insistió en que Matamoros cumple con el tema de la transparencia y tan es así que está dentro de los 10 municipios mejor calificados por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).

Ramírez López reconoció que en la pasada administración se transmitían las reuniones, pero estaba mal encausado y fue una mala difusión ya que había agresiones hacia las y los regidores, se incurría en violencia de género.

"Una de las cosas negativas del anterior gobierno fue la mala difusión y el mal cause que le dieron a esas transmisiones, en donde había demasiadas agresiones hacia regidoras y regidores que hoy, la verdad, son de las cosas que me preocupan y que estamos trabajando en presentar un proyecto en la próxima sesión de Cabildo, un proyecto que verdaderamente evitemos la violencia de género y que no violente la constitucionalidad que tiene el Cabildo".