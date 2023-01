Al Larguero: La recepción

Hay escritores que no ponen las cosas fáciles y exigen al lector que se merezca la lectura, que no teme adentrarse en un problema expresivo, por ello buscan en temas que marquen diferencia, que salgan de lo cotidiano, que no pequen de común, con redacciones que pasen el filtro de los sentimientos, la memoria y la poesía, aturdidos ya de lo que parece ya un frenesí informativo.

Por ello cuando se dio el caso de Pelé no dudó el buen reportero, en investigar. Cuando llegó a los dominios de San Pedro, lo hizo en calma total, como uno más, incluso con lentes oscuros y sombrero, de incógnita pero un poco inquieto porque este enorme salón donde llegan los muertos del mundo, se asemeja mucho a la Grand Central Terminal de Nueva York, en la 42 y Park Ave., en el corazón de Manhattan. Está bien claro que aquí hay un estado de confusión permanente.

Vio la pancarta con varios paisanos esperándole, exjugadores de su Santos FC, compañeros muy queridos, Ney Blanco, Coutinho, Dorval, Zito, Gilmar, Mauro. Acude entre vítores, gritos y bromas. Se van a comer y beber un poco a un buen lugar, porque en este sitio no hay zombies, sino gente bien vestida y TODOS con su imagen de plenitud de vida, nada de envejecidos, tristes y recelosos.

Edson ha notado la diferencia. Estos hombres se ven como cuando jugábamos, ¿es por un pacto especial, por algún premio de comportamiento o porque salieron bien de su balance de culpas? No se atreve a preguntar algunas cosas, solo a dar informaciones de la tierra brasileña y de los viejos compañeros que siguen con vida. También nota que hay gente que parece divorciada del resto. "Son los rechazados" le notifican. "Hay algunos que no califican por exceso de culpas".

Ya relajado va a su cita con la recepción oficial de los oficiales de su nuevo territorio y pasa con facilidad porque son más sus detalles de bonhomía que los porcentajes de maldad pero está convocado para una reunión con astros brasileños que le tiran la noticia de golpe. Lo hace Aymoré Moreira (1912-1998) exDT de Palmeiras, Botafogo y Sao Paolo "Vamos a jugar contra un combinado europeo y te invitamos a que lleves la camiseta diez", Claro que Edson acepta pero le extraña que Ayrmoré con 24 años de muerto luzca igual que en 1962 cuando se coronó con Brasil.

¿Sus compañeros? Gilmar (1930-2013) en el arco. Fue campeón en Chile y Suecia. Djalma Santos (1929-2013) Mauro Ramos (1930-2002) astro de Santos FC. Hilderaldo Bellini (1930-2014) capitán en el Mundial de Suecia. Nilton Santos (1925-2013) astro de Botafogo y campeón en 1958 y 1962. Una defensa de lujo. ¿Y el medio campo? El jefe será el eterno de Santos José Ely Zito (1932-2015) contención y capitán. Por derecha Waldyr Pereira Didí (1928-2001) doble ganador de Mundial y a la izquierda el Dr. Sócrates (1954-2011). Al ídolo se le ve feliz y se compromete.

Adelante es indiscutible Manoel Francisco Dos Santos, el fabuloso Garrincha (1933-1983) con Vavá (1934-2002) y claro, Edson. ¿Los rivales? Son un equipazo, con Gordon Banks, Bobby Moore, Nobby Stiles, Jack Charlton, Gerd Muller, Eusebio, George Best, Johan Cruyff, Paco Gento, Juanito, Paolo Rossi, Giacinto Facchetti. Omar Sívori, Diego Armando Maradona y Paolo Rossi. Querían adherir al capitán de Benfica y Portugal por años Mario Esteves Coluna. Fue rechazado porque nadie olvida que en Inglaterra 1966 agredió a Pelé y lo dejó lesionado y fuera del Mundial.

Todo en orden y Pelé juega porque juega, no faltaba más. Sobre todo ahora que ha encontrado tantos viejos amigos e incluso a su padre Joao Ramos do Nascimento Dondinho. Si acaso una sorpresa más cuando Edson se vio al espejo y se descubrió con imagen de sus 25 años. También se dio cuenta que Dios está en todas partes pero si no puedes percibirlo, no estará en ninguna.