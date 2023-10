Al borde del abismo de una guerra en Medio Oriente

La guerra entre Hamas e Israel sigue profundizándose. Muestra los recurrentes y trágicos contornos del conflicto palestino israelí. Ha vuelto la discordia entre árabes e israelíes. La premonición de un conflicto abierto y prolongado crece con el paso de los días, conforme aumenta la ira y el afán de venganza en los tomadores de decisiones. Las sociedades, en ambos bandos, se encuentran al borde del abismo de la guerra en la que suelen desembocan las acciones extremistas. El rechazo de la opinión pública mundial ante la barbarie y la confrontación se amplifica: unos para defender la resistencia a toda costa, usando medios pacíficos o violentos para poner fin a la ocupación ilegal después de décadas; los otros, empeñados en acabar de una vez por todas con las amenazas terroristas, cueste lo que cueste.

La crisis desencadenada es extremadamente grave. En los hechos nada perece contenerla. Tiene y tendrá profundas implicaciones para la región y serias repercusiones para el mundo, otra guerra despiadada en la que tampoco se respeta el derecho internacional humanitario, ni se protege la vida de los civiles. Los peligros de las confrontaciones geopolíticas aumentan.

Estados Unidos e Israel llevan a cabo todo tipo de transacciones entre sí. Buscan sortear, con unos y otros, las discrepancias entre los altos mandos militares y los liderazgos políticos, muy cuestionados, convergiendo en sus objetivos fundamentales. Presionan sobre los otros protagonistas, incluidos los miembros de la Unión Europea, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Qatar, Turquía, la Autoridad Nacional Palestina -sin dejar de mantener una amenaza creíble sobre Irán-, para conseguir en los planos diplomático, militar y de comunicación política que prevalezcan sus intereses y los de sus aliados, en medio de una pendiente imparable de violencia irracional, que el desorden mundial ha normalizado.

Sin embargo, escapa a sus intentos de control de daños el comportamiento de los actores no estatales como Hamas y Hezbollah, o el accionar de otros grupos y milicias. Ninguno podrá desentenderse del incontenible apoyo popular en favor de la causa palestina, capitalizar o ignorar el derecho de Israel a defenderse, si prevalece la sinrazón, fracasa la inteligencia y se pierde el sentido de humanidad. Han pasado 18 días y la confrontación asimétrica sigue escalando a pesar de las tragedias inenarrables con miles de muertos y heridos. No se vislumbra una tregua humanitaria ni tampoco un cese al fuego, porque los protagonistas no están dispuestos a sentarse a negociar; por ahora no están dispuestos a hacer concesiones. Las agencias de las Naciones Unidas hacen esfuerzos desesperados para ayudar, pero están relegadas y sus funcionarios en el terreno se encuentran bajo el asedio de las bombas.

Los esfuerzos para conseguir la entrada y entrega de ayuda humanitaria suficiente, a través de Egipto, con la extrema urgencia que demanda la devastación, los miles de heridos y las necesidades básicas acuciantes de la población civil, siguen enfrentando numerosos obstáculos. La cumbre celebrada el pasado sábado 21 en El Cairo no logró contrarrestar las imposiciones de Israel ni poner coto a las coacciones estadounidenses. El derrotero de las negociaciones discretas para conseguir la pronta liberación de todos los rehenes es incierto, a pesar de los esfuerzos de los mediadores qataríes y egipcios alentados por la entrega de dos ciudadanas estadounidenses y dos israelíes capturadas por Hamas.

Continua de manera incesante el castigo colectivo con los bombardeos indiscriminados por parte de la aviación y la artillería israelí y el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población civil palestina, sitiada, que sufre lo indecible apenas subsistiendo. Ni los hospitales, las escuelas, las mezquitas, los edificios de habitación, los campos de refugiados y las instalaciones de las agencias y organizaciones humanitarias en Gaza se han salvado de una atroz campaña destinada a destruir a Hamas y que está arrasando el territorio. Simultáneamente, en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, las incursiones de las Fuerzas de Defensa de Israel se han multiplicado provocando decenas de muertos y miles de palestinos detenidos, al igual que despidos y ataques violentos contra poblaciones y jóvenes palestinos por parte de grupos de choque de colonos judíos.

La incursión militar terrestre de norte a sur de la franja, con cientos de miles de soldados israelíes, postergada por una fuerte presión estadounidense para ganar tiempo a fin de contribuir al rescate de los rehenes, reforzar su despliegue aeronaval y estar en mejores condiciones de defender los múltiples intereses estadounidenses que indefectiblemente serán atacados, independientemente del devenir de los próximos días, así como la posible apertura de un segundo frente de guerra activo -no reactivo, como hasta ahora- en el norte de Israel para enfrentar a Hezbollah -con mayor poderío que Hamas- a pesar de los riesgos que entraña incursionar también en el sur del Líbano, cuando ya han sido desplazadas las poblaciones a ambos lados de la frontera, pueden ser los hechos que detonen un conflicto a gran escala en el Medio Oriente, con varios frentes, el cual irremediablemente arrastraría al Líbano, a Siria, a Irak, y posiblemente a Jordania y a Egipto, a otra guerra con Israel.

Vivimos uno de esos momentos de inflexión en la historia. Bien lo destacó el presidente estadounidense. Pensar en una posible tercera guerra mundial no es descabellado. Urge recapacitar y actuar no ante los terribles estragos del presente, sino ante las promisorias edificaciones del mañana. Construir otro futuro, uno muy distinto para la humanidad.

@JAlvarezFuentes