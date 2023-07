Afecta a árboles estrés por calor

n las plantas se genera estrés por calor, lo cual les causa una disminución de la fotosíntesis, una reducción de la captación de dióxido de carbono, baja también el crecimiento de tallo y hojas, el contenido de agua, la calidad de los granos y la germinación de las semillas.

Las altas temperaturas que se han presentado en la región lagunera no solamente afectan a las personas, también a todos los seres vivos, y no precisamente porque no soporten el calor superior a 40 grados centígrados sino que lo verdaderamente dañino es que se trata de periodos que se prolongan por varios días.

Susana Estens de la Garza, directora de Medio Ambiente en Torreón, explicó que el estrés por calor se maneja como una vulnerabilidad, pues los árboles se encuentran más expuestos a las plagas o a otras situaciones.

"No solamente son las altas temperaturas sino el número de días con altas temperaturas es lo que provoca este estrés y esta vulnerabilidad en los árboles, razón de más para que los cuidemos y estemos atentos, y que sea también como una acción de mitigación ante el cambio climático", expresó.

En este sentido, la recomendación es que las familias planten lo que puedan cuidar, les brinden agua suficiente a sus árboles, poden solamente cuando sea necesario y se mantengan atentos a la aparición de plagas o si presentan alguna otra condición.

"Una manera de conservar la humedad de los árboles es poner en su cajete las mismas hojas que se caen, que tengan suficiente humedad, con madera que se haya triturado o con mantillo, que ayuda a generar esto", comentó.

Señaló que se debe regar muy temprano por la mañana o ya que haya caído el sol, por la tarde, para evitar la evaporación. Refirió que muchas veces el estrés no es por falta de agua sino por los largos periodos de altas temperaturas.

En términos del medio ambiente, con las altas temperaturas se propician los incendios forestales. De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente de la entidad, Coahuila tiene un clima ideal para incendios forestales debido a las altas temperaturas del estado y la poca humedad del mismo.

Los incendios forestales, además de los efectos inmediatos a la salud de los brigadistas, causan liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo al cambio climático.