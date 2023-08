Adrián Uribe habría sido embargado por millonaria deuda 

Adrián Uribe estaría enfrentando una dura batalla legal por una demanda sobre despido injustificado de un grupo de músicos que trabajaban con él.

De acuerdo a la información que reveló Chisme No Like, Adrián tuvo problemas con abogados y la deuda de la demanda subió hasta seis millones 341 mil 849 pesos, solo por la indemnización de despido injustificado más prestaciones, y que el despacho de abogados que contrató solo ha podido ganar tiempo, pues “ha estas alturas ya no hay manera de revertir nada por el estatus del juicio”.

Uribe, estaría enfrentando este problema desde hace siete años, y de acuerdo a los datos del mencionado programa, Adrian sufrió el embargo de una propiedad.

“Fue embargada una propiedad en Jardines del Pedregal de alrededor de 100 millones de pesos, de cuenta con 998 metros cuadrados y donde solamente el terreno está valuado en 40 millones de pesos, sin embargo, aún se encuentra en proceso el evalúo”.

Además, aseguran que Adrián Uribe sufrirá el embargo de una propiedad que “le va a doler más que todas”.