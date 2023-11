Acusan que el tomógrafo del ISSSTE de Gómez Palacio opera sin blindaje

Acusan que la Clínica Hospital del ISSSTE de Gómez Palacio incumple con la Norma Oficial Mexicana (NOM-229-SSA1-2002), pues hace poco más de un mes comenzó a operar un tomógrafo de última generación en un área que supuestamente no garantiza la protección a pacientes, personal ocupacionalmente expuesto (médicos y técnicos radiólogos) y público en general.

Personal de salud, dijo que desde el dos de octubre del año en curso empezaron a brindar servicio a la población pese a que no hay blindaje suficiente en la sala de Tomografía, lo cual provoca radiación de fuga que afecta no solo la salud pública sino también el medio ambiente. Indicaron que las paredes no están al 100 por ciento recubiertas de lámina de plomo y que la puerta principal no fue sellada en su totalidad.

El Siglo de Torreón tuvo acceso a un documento con fecha del 10 de noviembre de 2023, en el que el personal del departamento de Radiología e Imagen señala que durante el año se han estado haciendo remodelaciones y cambio de equipos médicos, sin apegarse a los lineamientos que marca la citada norma, en relación a los requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.

Indicaron que a la fecha no se han concluido las reparaciones y que en la unidad no se cuenta con una verificación de las especificaciones en cuanto al plomado en paredes y mamparas de visualización del tomógrafo, además de que no se cuenta con protección para el personal ocupacionalmente expuesto y no hay silla o banco, por lo que se tienen que mantener de pie durante todo el turno.

Tampoco se cuenta con almacén para accesorios de toma de estudios y "se está colocando equipo de fluoroscopia, dejando sin plomo paredes que dan al pasillo por donde hay flujo de pacientes y personal del hospital…". Indicaron que falta supervisión por parte de la Jefatura de Conservación y Mantenimiento.

RECORRIDO Y ACUERDOS

Hay otro oficio, fechado el 3 de octubre de 2023, donde se hizo un recorrido en RX y se explicó la situación del tomógrafo en cuanto a la protección radiológica que se debe de tener según las normas establecidas. Acudieron autoridades institucionales y sindicales y se acordó lo siguiente: Se pactó la fecha de primero de diciembre de 2023 para realizar y terminar las actividades que solicitaron en otro oficio, con fecha del 2 de octubre.

Se pidió que el paciente llegue al estudio canalizado en caso de ser necesario y se entregó un documento que avala la empresa proveedora "SAVARE MEDIKA S.A. DE C.V.", respecto a que el tomógrafo está operando correctamente, que el equipo se encuentra esperando la instalación del UPS y supresor de picos, pero que, puede utilizarse sin perder su garantía.

SERVICIOS

La semana pasada, el director de la clínica, César Abraham Mendoza Ochoa, dijo que hace más de un mes les instalaron un tomógrafo "bastante moderno" y que incluso, tienen intercambio de servicios con el Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" de Torreón, que dirige Margarita Martínez Moreno. Ellos apoyan al vecino municipio de Coahuila con las tomografías, mientras se benefician con estudios simples de Rayos X.

REMODELACIÓN

El director comentó que en el ISSSTE de Gómez Palacio está en curso una remodelación del primer piso, aunque desconoce el monto de la inversión.

"Es una reestructuración de las áreas, dignificación de las áreas donde se están cambiando plafones, paredes y pisos. Es un ala que se está trabajando, considero que por ahí de febrero del año que entra ya esté terminado, en el primero piso hay ginecología y pediatría, UCIN", concluyó.