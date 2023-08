Acusan a policías tras desaparición de joven

Un grupo de personas de la colonia Emiliano Zapata de San Pedro, realizaron una manifestación al exterior del edificio de la Dirección de Seguridad Pública, ya que un joven de nombre Martín de 27 años, permanece como no localizado y culpan a los elementos de la corporación de su "desaparición", pues aseguran que ellos lo detuvieron, junto con otra persona a quien conocen con el sobrenombre de "El Cholo".

Aunque el hecho ocurrió el sábado, el lunes alrededor de las 06:00 de la tarde familiares y vecinos bloquearon la carretera a Saltillo, impidiendo totalmente la circulación, pero este martes por la mañana fueron desalojados debido a que en el lugar se encontraban unidades de la Policía Civil de Coahuila, de la Policía de Acción y Reacción, de la Fiscalía del Estado, de Seguridad Pública y aunque un poco alejados, también se observaron dos unidades de la Guardia Nacional.

Los inconformes se encontraban al exterior del edificio exigiendo la localización de Martín.

De acuerdo a lo que comentaron, el sábado alrededor de las 11:00 de la mañana Martín y "El Cholo" iban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por una unidad de la Policía Municipal, la patrulla "les cerró el paso" y los aseguraron. Sin embargo, en el hecho Martín logró escapar y corrió entre los mezquites, mientras que "El Cholo" sí fue trasladado a las celdas, y hasta el cierre de esta edición su acompañante no ha sido localizado. La abuela de éste último declaró que le marcó por teléfono y él le dijo que lo esperara afuera de la fábrica donde trabaja su pareja sentimental, pero cuando ella llegó, Martín no estaba en el punto de encuentro acordado, así que le volvió a llamar y él le dijo que no tenía idea de dónde estaba, que caminaba entre los mezquites y le envió su ubicación.

La mujer relató que debido a que no sabe utilizar la aplicación para conocer la ubicación, hasta que la pareja del joven salió de trabajar fueron a buscarlo, pues la orientación que les daba el celular era en la cercanía del ejido Bolívar, pero no lo encontraron; luego su esposo se integró a la búsqueda y así anduvieron durante toda la tarde. En un momento dado, Martín se volvió a comunicar con ella y le dijo que no podía seguir caminando, que se sentía mal, además portaba "chanclas", por lo que tenía sus pies lastimados, pero ella le dijo que ya lo andaban buscando y posteriormente ya no tuvieron noticias de él.

La mujer añadió que fueron a preguntar al edificio de la Policía y les confirmaron que únicamente tenían al otro joven. Luego se dirigieron a la Fiscalía del Estado para interponer la denuncia y les dijeron que tenían que transcurrir 72 horas, pero le sugirieron que acudieran a Torreón, por lo que ellos continuaron la búsqueda hasta el lunes, pero afirmaron que recibieron un video donde presuntamente Martín sí fue detenido por los policías, por lo que decidieron acudir para que se los entregaran, pues manifestaron que con esa prueba ya "iban a la segura para que se los entregaran"; sin embargo, las autoridades insistieron en que no había sido detenido, por lo que decidieron realizar el bloqueo. Colocaron una camioneta en medio de la vialidad además de piedras, incluso prendieron fuego para exigir que se los entregaran "como sea".

Luego de que fueron interrogados, alrededor de la una y media de la mañana de este martes se conformaron grupos de búsqueda por parte de los elementos de las distintas corporaciones.

Ayer al mediodía las labores de localización permanecían, incluso se integró personal de Protección Civil y un helicóptero para sobrevolar en los ejidos de los alrededores.

La mujer manifestó que ayer martes por la mañana fueron detenidos su esposo y la pareja de su nieto, ya que argumentó que trataron de desalojarlos y se resistieron, pero reconoció que se defendieron de la forma en que los trataron.

Declaró que acudió personal de la Fiscalía de Personas No Localizadas, quienes para encargarse de las diligencias incluso solicitaron la autorización para rastrear el celular para poder localizarlo. El grupo de personas permanecía al exterior del edificio a la espera de noticias, pues reitera que lo único que quieren es que les entreguen a Martín.