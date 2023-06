Acortar el rezago

Mientras se ha abierto la vigilia electoral desde ayer en el estado de Coahuila previa a las votaciones de pasado mañana, con beneplácito para la Comarca Lagunera se ha informado por parte del gobernador de Durango, Esteban Villegas y de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, sobre la nueva empresa que se colocará en Gómez Palacio y que representa una inversión de 100 millones de dólares.

Ayer la presidenta se dirigió a su cabildo al respecto de esta noticia diciendo que tenía a bien: "Informarles que en la ciudad de Durango nos fue muy bien con una empresa que de 5 lugares que pudieron escoger para instalarse, hablamos de una empresa holandesa con mano norteamericana, y decirles que escogieron Gómez Palacio para instalarse. No lo puedo decir el nombre porque así nos lo han pedido por reglamentos de la propia empresa", además de destacar que esta inversión generará 3 mil empleos directos de técnicos e ingenieros.

"Créanme que yo estoy muy contenta y muy agradecida con el señor gobernador por estar saliendo a promover nuestro estado y nuestro municipio. Que hayan escogido la ciudad de Gómez Palacio para esta magna inversión porque esto ya es un hecho", dijo la edil al Cabildo.

Asimismo, Herrera Ale dijo que hay otra empresa China que también tiene la intención de instalarse en Gómez Palacio.

"Con ellos todavía estamos en negociaciones, en pláticas, está el Gobierno del Estado y estamos nosotros y estoy muy contenta porque sí logramos que esta empresa china también venga a instalarse aquí en Gómez Palacio pues creo que van a ser otros mil 500 empleos directos", aseguró.

Ojalá por Gómez Palacio, por La Laguna toda y por el estado de Durango, también se concrete esta posible instalación de la empresa asiática, pues contribuiría sin duda el desarrollo de toda la Comarca.

En ese mismo contexto, la primera autoridad gomezpalatina se refirió al intento de bloqueo suscitado en la carretera de Gregorio García a Tlahualilo el pasado martes porque se cayeron unos postes de luz que dependen de la Comisión Federal de Electricidad. Ese día, la alcaldesa se encontraba en Durango capital.

"Pedirles que nos ayuden con la gente en el campo… Señores regidores, no es la manera correcta de solicitar", dijo, quien aseguró que de insistir en la zona rural con manifestaciones que implican el bloqueo de vías de comunicación habrá consecuencias por parte de su gobierno.

"Y yo ya se los advertí: me vuelven a tomar una carretera sea estatal, federal o municipal y los voy a detener. Me los voy a llevar. Yo no tengo tregua con eso. La gente está acostumbrada a tomar las calles y nos quieren tener como rehenes para solucionarles su problema cuando ese problema no es nuestro, ni es del gobierno del Estado, es de la Comisión Federal de Electricidad y yo no voy a permitir que aquí en Gómez Palacio seamos rehenes de ninguna manera porque la gente que transita por esos lugares no tenemos la culpa de que se les hayan caído esos postes de luz", aseguró Herrera Ale. La presidenta municipal dijo que los bloqueos carreteros no son la manera en que los ciudadanos puedan solicitar algo en su administración y que por el contrario será siempre por la vía del diálogo y no mediante bloqueos de carreteras.

"Eso a mí me enerva. Porque la demás gente no tiene la culpa y están advertidos: me vuelven a tomar una carretera y ahí no hay tregua, ni plática, ni diálogo. Van para arriba y me los llevo porque solamente así. Ya que es una manera de la gente de presionar. Nosotros vamos y los atendemos, pero esa no es la manera correcta, nosotros con mucho gusto los orientamos o les explicamos", advirtió.

Ante tales declaraciones el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, dijo que la alcaldesa ha pedido a todos los directores municipales atender a la población pero privilegiando el estado de derecho de todas las personas: "Y eso de tomar carreteras o edificios públicos no lo es porque se afecta a la población civil y productiva que no tiene responsabilidad con lo que haya pasado y que compete a una dependencia federal nosotros estamos prontos a escucharlos y ayudarlos en lo que podemos sin tomar las carreteras", aseguró.

Así pues han sido estos días, días de Gómez Palacio. Qué bueno la llegada de esta empresa holandesa dispuesta a invertir 100 millones de dólares. En cambio al menos se puede clasificar polémica la decisión de tolerancia cero a la toma de vías públicas para protestar, porque contraviene al derecho fundamental de libertad de manifestarse, aunque también al bloquear carreteras transgrede otro derecho fundamental que es el de libre tránsito.

Vale la pena celebrar con moderación la llegada de inversión, también claro la advertencia del orden público, condición indispensable para la justa convivencia ciudadana. Ojalá todo esto contribuya a acortar el regazo que por años acumuló Gómez Palacio, ante el desarrollo de Torreón.