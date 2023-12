¡Acapulco sin salud como en Dinamarca!

Apesar de que la Secretaría de Salud Federal se instaló en Acapulco, Guerrero, todo indica que nomás no parece que sea así. En los suburbios de Acapulco y municipios afectados por el huracán Otis la percepción del pueblo y la realidad de la calidad de la atención de Salud recibida por los usuarios en servicios ambulatorios gubernamentales Federal, Estatal y Municipal la definen como mala. Las quejas, las molestias y el enojo no paran, no hay atención medica oportuna y mucho menos medicamentos. Aunado a todo esto, lo que han pasado y lo que están pasando, los afectados se desangelaron totalmente al escuchar que la ayuda para la reconstrucción de sus viviendas será de solo ocho mil pesos.

Que las investigadoras mexicanas Monserrat Llaguno Munive y María Fernanda Ramírez estudian la posibilidad de diseñar una vacuna con un perfilgenético específico dirigidas a las células cancerosas sin dañar el tejido sano.

La combinación de vacunas y nanotecnología representa una alternativa prometedora en la prevención y tratamiento de enfermedades a nivel global y la evolución permanente y constante de la ciencia nos brinda razones para ser optimistas en la lucha contra diversas enfermedades.

Que hace cosa de unos días tuvo lugar una muy interesante reunión en el Palacio Nacional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reunión pasó de ser un encuentro informal a un asunto de primerísimo nivel, sobre todo porque hubo funcionarios del más alto rango del gobierno federal y local que tuvieron de plano que cancelar sus agendas, y el asunto es que nadie sabe que rumbo tomo la interesante reunión.

Que Xóchitl Gálvez Ruiz y Santiago Taboada Cortina, comentan que más vale suerte que cualquier otra cosa pues avanzan firmes y con singular alegría, de plano los vivas, las porras y aplausos reales que se llevan en cada evento que sostienen con el pueblo, dejan atrás los constantes ataques que reciben a diario, por lo que la percepción generalizada es que les está sucediendo lo que en su momento al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre más los atacan más rápido están subiendo en las encuestas, como la espuma de un excelente champagne. Y con sentido triunfalista aseguran "¡Ya Ganamos!".

Que en el equipo de Marcelo Ebrard Casaubón ya está corriendo la versión del sí será candidato a la Presidencia de la República, lo que no adelantan es por cual partido político, Que Aleida Alavez Ruiz, Diputada Federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, le lleva una gran e inalcanzable ventaja al senador Gabriel García Hernández quien también aspira a ser el candidato por Morena a la Alcaldía Iztapalapa, CDMX. Alavez Ruiz ha estado impulsando en la demarcación el "Agua para Todos", los Programas Sociales de Fortalecimiento a la Seguridad, Contra la Violencia entre Jóvenes, Mejora al Entorno de Escuelas Públicas, Áreas Verdes e Iluminación entre muchos otros.

Que Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano recibe el beneplácito por Morena a la candidatura a Diputado Federal por el distrito 4 en la CDMX, el Catedrático Abogado es ampliamente reconocido por sus labores Alturistas en defensa de la cultura de la educación, prevenir la trata de personas y facilitar apoyo legal a personas de escasos recursos además de ser un personaje comprometido con la sociedad y en otros ámbitos de la vida pública y política, no sólo en el distrito 4 federal, sino en toda la CDMX.