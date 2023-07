Acapulco, el centro de convenciones (II)

Respecto a mi artículo anterior sobre el tema, me respondió Martha Martel Muñoz lo siguiente: ¿De verdad crees que es una buena opción? Es pregunta seria. R: "No lo sé, la vi un par de veces en México hace años, nada más".

Jorge Giorgio Montes me dice: "Las evidencias en video de los hechos y dichos de esta persona dicharachera, Chitocha, mal hablada o de lenguaje florido, le están juzgando… Sobre sus orígenes los propios lugareños de su estado hablan y no a los medios tradicionales o de manipulación…. Sino a los hoy llamados YouTuberos … La derecha ocupada en hacer y deshacer por años se creyeron todopoderosos y alegremente iban por la vida gozando de fueros y privilegios… Hoy esa facción política/ empresarial hace gala de movimientos mercadotécnicos para tratar de ganar más adeptos y credibilidad…. ¡Que la tienen y no son pocos! Empero ya no es tan fácil manipular y engañar…. México como uno de los países con más alfabetismo político. Les ve, escucha y norma criterio…La Señora Gálvez luce patética haciéndoles el juego".

Confieso que en la realidad y en lo personal solo hablé un par de veces con esta señora Xóchilt Gálvez cuando vivía yo en la Ciudad de México. En estos años de pandemia y etc, en que todos nos alejamos unos de otros, no la recordé; pero dos amigas de Acapulco sin embargo me hablaron de ella con simpatía. Por esa razón recuperé un artículo mío de 2016 que me mandaron de Davos, Suiza en el que la ensalzaban.

CENTRO DE CONVENCIONES DE ACAPULCO

Pero hoy de lo que se trata es de decidir sobre el destino del famoso Centro de Convenciones y hay personas de todos los partidos políticos que opinan respecto a lo que debe hacerse con el magnífico ESPACIO en cuestión. Y gente de diversas opiniones políticas está de acuerdo en que nos dejen intocado y reparado el Centro de Convenciones. Sea de quien sea, ES DE ACAPULCO.

Estamos en contra de que nos quiten el Centro de Convenciones, gente de edad, acapulqueños de varios tipos políticos, que sabemos lo que ha significado este Centro desde siempre para el Puerto y porqué lo quiere manipular la gente de este gobierno (o cualquier otro). En el caso actual, a nombre del partido de Morena, y posiblemente, sean los machuchones de izquierda hoy los instigadores de que el ISSSTE "se adueñe" de una superficie enorme y excelente sobre la avenida Fernando de Magallanes, esquina con la Costera Miguel Alemán. Parece provenir "el horror" de algunos médicos de muy alto nivel como los más prestigiados doctores de México que han recuperado el desastre que dejó el Neoliberalismo. A cabeza del asunto para estar el gran secretario de Salud del país el Dr. Arturo Alcocer y el buen orador que es el Dr. Hugo López Gatell.

Por otra parte, muchos edificios de enfrente del hoy afortunadamente dizque abandonado parque en el que ha crecido vegetación magnifica era en principio hace muchos años el CLUB DEPORTIVO CHAPULTEPEC donde algunos tenían un terreno (el caso de mis padres). Siempre han hecho con Acapulco horrores los unos ¿Y AHORA LOS OTROS?

MÁS ALLÁ de historietas políticas está el sentido común de los acapulqueños de siempre, repito, sin que importe en esta situación LA POLITIQUERÍA. Hace años, otros ambiciosos y tales por cuales se llevaron fuera de Acapulco en la parte baja hacia el sur OTRO Centro de Convenciones y un teatrote mal hecho en lo que llaman modestamente "el Acapulco Diamante", copiando el nombre del que así se llama en Hawaii. Muy bien. Hay para todos. Que se quede ese que no está en Acapulco Y QUE SE RECUPERE el que está en una de las bahías más bellas del mundo, la BAHÍA.

En esta meta nos encontramos todos los "acapulqueños de siempre" y estamos de acuerdo más allá, repito, de historietas políticas; mi familia vino de México a Acapulco a principios de los años 1950 y mi padre fue el primero en comprar un bungalow en Costa Azul en un nuevo fraccionamiento.

El Centro de Convenciones de Acapulco nos ha reunido hoy a muchos. Que no vengan los politicastros de cualquier partiducho a enmendarnos la plana. Hizo muy mal Claudia Shembaun presentándose en el magnífico terreno del Centro de Convenciones en donde se quiere instalar por sus pistolas la parte médica de la Secretaría de Salud, que hoy está en Chilpancingo. Transportada por el gobierno de AMLO.

En Acapulco lo único que ha hecho esa secretaria es plantar tamañas letrotas con la palabra "S A L U D" en un edificio inmenso y abandonado de 15 mil metros cuadrados construido entre 2011 y 2016 está vacío y jamás ha sido utilizado. Fue el ISSSTE hoy el que le pidió a AMLO -¿o Salgado Macedonio?- el conocidísimo Centro de Convenciones de Acapulco. Hay una gran y comprensible oposición. Piénselo, presidente y no solo se ocupe del Sureste. El Oeste siempre ha sido importante en el Océano Pacifico y lo seguirá siendo. Como es lógico. No debe dejarnos en manos de Salgado Macedonio.

