Abuelitos trabajadores festejarán en familia

GUADALUPE MIRANDA

La edad, los hijos y sobre todo su rodilla que en ocasiones se cansa y no lo deja andar, no han sido impedimento para que don José Luis Espinoza, siga laborando a sus 74 años de edad.

Durante 43 años trabajó como cantinero lidiando con borrachos, desvelos y alguno que otro pleito, y desde hace 10, se ha desempeñado como empacador de supermercado, labor que le ha tomado cariño, sobre todo porque le permite estar fuera de casa y más aún, sentirse útil al contribuir con recursos económicos.

A casi unos días de cumplir 75 años, José Luis es papá de dos, aunque uno de sus hijos ya falleció, y también es abuelo de cuatro nietos, quienes son su adoración.

Ni el dolor de rodilla impide que don José Luis salga de casa tres veces a la semana para cumplir con su compromiso de laborar, por lo que lleva consigo un bastón para poder sostenerse y caminar con más seguridad.

El bastón no ha sido impedimento para que pueda empacar las cosas que los clientes han comprado, ni tampoco el esperar de pie su turno en su caja para poder ofrecer sus servicios.

Su trabajo no es fácil, dijo, al enfrentarse cada día de trabajo con clientes buenos y otros no tanto, pues para agradecer el servicio prestado "nos han aventado monedas 50 centavos". Aunque reconoció que son mucho menos ese tipo de personas con las que se topa a diario.

MADRE, ABUELA Y BISABUELA

Irma Yolanda Martínez Gutiérrez, de 64 años de edad, es otra abuelita trabajadora. Incluso bisabuela, pues tiene cinco bisnietos, 15 nietos y solo cuatro hijos.

Desde hace dos años, es empacadora también, oficio que le permite atender a su madre, quien se encuentra fracturada de la cadera y requiere de su apoyo gran parte del tiempo.

"Lo que pasa es que la necesidad es la que me hace trabajar, porque en casa está mi mamá que está enferma de fractura de cadera y mi hermana que está separada y pues hay que ir a buscar el pan de cada día", dijo orgullosa.

Y recordó que "toda mi vida la he trabajado, porque desgraciadamente no me gustó la escuela y me puse a trabajar muy chiquita, de doméstica y luego me casé y empezaron los problemas y me metí a trabajar, separada y así es mi vida", dijo la abuela y bisabuela.

Doña Irma, compartió que fue abuela a los 33 años de edad, y bisabuela hace apenas un par de años atrás.

"Me casé muy joven y desgraciadamente mis hijos siguieron la mala escuela de casarse ellos chicos", comentó doña Irma en tono de resignación.

FESTEJO

En 1982 se decretó conmemorar, a nivel internacional, el mes de agosto como el de la vejez; y en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el Día del Abuelo.

Y tanto Irma como don José Luis, celebrarán su día en familia.

Don José Luis compartió que en este día, espera un regalo de parte de sus nietos y también, convivir con su grupo de amigos, que acostumbran a cantar karaoke.

"En casa, normal, mis nietos van y me llevan un regalito, no pasa desapercibido", aseguró el hombre de avanzada edad.

Mientras que Irma, lo hará degustando ya sea un pozole, un mole o unas rajas, cuando sus hijos tengan tiempo, por lo que espera que la celebración sea este fin de semana.