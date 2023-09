Vinculan a proceso a representante legal de periódico por facturar revista que no se imprimió

La representante legal de un periódico local que fue proveedor del Ayuntamiento de Gómez Palacio en la administración 2019-2022, que presidió la exalcaldesa, Marina Vitela, fue vinculada a proceso por su intervención como cómplice en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, cometido en agravio del Municipio.

Lo anterior, como consecuencia de la primera de las denuncias formales presentadas por el gobierno de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, quien al inicio del año explicó que la denuncia corresponde al pago "de una supuesta revista que nunca se imprimió, llamada 'La Nueva Historia de Gómez Palacio', que costó a la ciudadanía 1 millón 670 mil 400 pesos", dijo entonces.

La representante local del periódico es María Patricia NN, a quien el Juez de Control y Enjuiciamiento le dictó prisión preventiva como medida cautelar, en lo que se lleva cabo la investigación complementaria.

Según la investigación, María Patricia llevó a cabo la firma de un contrato de prestación de servicios con el gobierno del municipio de Gómez Palacio, relativo a la proveeduría de ejemplares de la revista sin participar en ningún procedimiento de licitación pública; un requisito que marca la ley.

Tampoco se encontró evidencia de que haya entregado los diez mil ejemplares de dicha publicación, mismos que debían proporcionarse de forma mensual por un lapso de siete meses; no obstante, la investigación arrojó que, a pesar de no hallarse registro de dichas impresiones, sí se realizaron diversos pagos por la cantidad mencionada por concepto de la revista, por lo que el Juez de Control y Enjuiciamiento concedió la orden de aprehensión referida.

LO QUE EL SIGLO DE TORREÓN INFORMÓ

En una investigación realizada por El Siglo de Torreón, publicada en el segundo semestre del 2022, se informó que, de acuerdo a la factura, número de certificado SAT 00001000000414715731, de fecha del 05 de Marzo de 2021, este proveedor facturó un cobro por 453 mil 560 pesos por la edición, impresión y acabados, además de 3 mil gacetas municipales para Gómez Palacio, a un costo por unidad de alrededor de 130 pesos, a lo cual se sumó el 16 % del IVA, que representa 62 mil 560 pesos. A esa factura le siguieron otras.

La Gaceta Municipal es la publicación mensual del Municipio, cuya función primordial es hacer del conocimiento de la sociedad los acuerdos, resolutivos o reglamentos, emitidos por el Ayuntamiento. No obstante, la impresión de dichas gacetas era innecesaria porque la ley no exige al Municipio mas que su publicación (no servicios de imprenta), la cual ya se venía haciendo de manera gratuita vía Internet.

Además, de dichos ejemplares de las gacetas tampoco se tenía bitácora del ingreso.

Posteriormente a la publicación, el secretario del Ayuntamiento, Zuriel Abraham Rosas Correa, denunció penalmente a la entonces directora de Comunicación Social del Ayuntamiento, Teresa NN, por falsificar documentación oficial de acuerdo con la carpeta de investigación JPR/FGE/R2/LRD/01101/22 con número de registro LRD-2022-006282.

La denuncia contra la directora se debió a que a través del oficio SA/071/ 2021 con fecha del 22 de enero del 2022 de la Presidencia Municipal, dirigido a El Siglo de Torreón, ella adjudicó a Rosas Correa la orden de imprimir las gacetas.

La denuncia penal también fue presentada contra Karol NN, el entonces oficial mayor del Ayuntamiento; Rosa Anabel NN, contralora municipal; Cuauhtémoc NN, el entonces síndico municipal y antes tesorero; y contra quien o quienes resulten responsables por la comisión u omisión de conductas o hechos, que pudieran ser constitutivos de delitos, mismos que someto a consideración de la Autoridad Investigadora.