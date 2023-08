A ocho días de los playoffs

Hoy en Mérida, el Unión Laguna inicia la serie número 29 de la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol ante los Leones de Yucatán, nada menos que los actuales campeones. Aunque los Algodoneros ya están para todo efecto práctico en la postemporada, porque en el supuesto de que llegaran a perder los seis juegos que restan de la campaña (tres en Mérida y los últimos tres en Monclova, ojo, todos en gira), aun así UL estará en los playoffs.

La diferencia, muy importante, está en que no es lo mismo quedar en los primeros tres lugares de la Zona, en este caso de la Norte, que en los últimos tres. El ocupar el primero, segundo o tercer sitio da derecho a iniciar el playoff en casa y en el caso de que la serie se vaya hasta el máximo de siete juegos, cuatro serán en campo propio, incluido el definitivo, por solamente tres en terreno ajeno.

Es importante además quedar entre las tres primeras posiciones de la tabla, porque implica no enfrentar, al menos en el primer playoff, a ninguno de los dos mejores equipos que a lo largo de los 90 encuentros que comprendió la temporada regular registraron mejor desempeño. En el caso de la zona Norte, de no ocurrir un cambio dramático en la media docena de juegos que quedan, implicaría no tener como adversarios a los Toros de Tijuana ni a los Sultanes de Monterrey, conjuntos ambos de poder y bien equilibrados.

Que los Toros en las últimas series han sufrido una mala racha y en alguna medida también los Sultanes, es cierto. Como también le ocurrió hace un par de semanas a los Algodoneros, y nada menos que con el equipo sotanero de la zona Sur y de toda la Liga, Campeche, y con un conjunto que se consideraba débil: los Generales de Durango. Pero Toros y Sultanes son otra cosa. Al llegar a los playoffs todo cambia, y estas dos últimas escuadras seguramente llegarán como lo que son, es decir, dos equipos poderosos y en cierta forma temibles.

Entonces pues en la primera etapa de la postcampaña a UL le tocará enfrentar, dependiendo de la posición en que finalmente quede, a Generales o a Acereros de Monclova, en el mejor de los casos. En la situación intermedia a los Saraperos de Saltillo, escuadra que ha tenido sus altibajos a lo largo de la campaña; y en la circunstancia más difícil a los Tecolotes de los Dos Laredos, los que como se recordará durante algunos tramos de la campaña, de manera intermitente, ocuparon el liderato de la Zona.

Aunque es cierto que al iniciar los playoffs se presenta una especie de borrón y cuenta nueva, y cobra vigencia la máxima de que no hay en el deporte rey adversario pequeño ni equipo invencible, de no cambiar notoriamente las cosas en Mérida y en Monclova esta semana, el equipo Algodonero llegará a la postemporada lo que en el beisbol se conoce como "embalado". Es decir, con el ánimo muy en alto, con mucha motivación, con plena armonía entre sus integrantes, todo lo cual cuenta y mucho. Como también cuenta la buena actitud y el apoyo de la afición.

Al iniciar hoy serie en Mérida, Unión Laguna lleva ganados 9 de sus últimos 10 juegos, los más recientes 8 de manera consecutiva. Realmente muy bien. Pero inmediatamente antes tuvo una mala racha, como suele suceder en el beisbol, aunque en este caso tuvo tintes extraños, de manera tal que bien a bien no sabemos qué la provocó. Solo esperamos que no se repita en plena postemporada.