A cuatro años de feminicidio de Gaby en Saltillo, sin localizarse totalidad de su cuerpo

A cuatro años del feminicidio de Gabriela Elizabeth Rodríguez Saucedo, es fecha que la totalidad de sus restos no han sido localizados, por lo que el organismo Fray Juan de Larios, se pronunció al respecto y demandó trabajar en su localización, al mismo tiempo que exigió la no re victimización por arte de las autoridades.

De acuerdo a lo que informó al día de hoy, se cumplen cuatro años de la desaparición de Gabriela Elizabeth Rodríguez Saucedo, a quien asesinó su expareja el 11 de agosto del 2019 en Saltillo.

Será en estos días que se cumplan dos años de la sentencia condenatoria de 156 años por secuestro, feminicidio y ocultamiento de cadáver emitida por unanimidad de las y los jueces por dichos delitos.

No obstante, resaltó que sigue sin darse una justicia concreta, toda vez que la totalidad de los restos de la víctima siguen en calidad de desaparecidos.

“La gran pregunta de la familia después de vivir este proceso, es qué es la justicia cuando no se tiene a Gaby y vivimos la impotencia, la tortura y la re victimización por parte de las autoridades”, destacaron a través de un comunicado.

Resaltaron que si bien la sentencia deja un precedente al ser la más alta en la historia de Coahuila y México en el tema de feminicidios, ésta no garantiza una verdadera justicia cuando no se tienen los restos completos de Gaby.

Añadió que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió la recomendación 05/2022 y como consecuencia se abrió el proceso de responsabilidad administrativa contra agentes de la Unidad de Búsqueda Inmediata (UBI) por sus omisiones dentro de la investigación.

“La justicia no es sólo el número de años en la cárcel para el perpetrador, sino también tiene que ver que las víctimas puedan lograr la mayor tranquilidad posible, teniendo a quienes les fueron arrebatados/as. La justicia también tiene que ver con la no repetición, con las políticas públicas que las autoridades deben de impulsar para que no se repita un hecho de esta magnitud y no ha sido así”, demandaron.

Recordó que en Coahuila, al menos en 2022 se reportaron 24 casos de feminicidio. Y los primeros tres meses del 2023 en México han sido reportados 227 casos según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por lo anterior, hicieron un llamado para garantizar la justicia:

-Que se busquen los restos que faltan de Gaby hasta encontrarlos.

-Que se implementen políticas públicas para garantizar el derecho a la vida y no se repitan estos delitos.

-Que se garantice un debido proceso en los recursos jurídicos y de derechos humanos que continúan abiertos.

Mientras que el llamado a la sociedad en general es:

-Mantener la Memoria de Gaby hasta que la justicia se haga realidad.

-Que los medios de comunicación se abstengan de publicar datos personales de las víctimas como lo recomendaron los jueces al ejecutar la sentencia sobre el caso de Gaby.