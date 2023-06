A cinco días de ausencia, Sofía teme por la integridad de su madre

A cinco días de no tener comunicación con su madre, Martha Sofía teme por su integridad pues en un par de ocasiones su pareja, de nombre Roberto, con quien se encontraría en Nuevo Laredo, la agredió poniendo en riesgo su vida. Hoy pide a la ciudadanía no dejar de compartir su fotografía hasta lograr dar con su paradero.

Martha Sofía, la mayor de los tres hijos de Marisol González Caldera, detalló que fue el 27 de mayo que tuvieron su última comunicación con su madre, y desde entonces no han podido tener contacto ya que su teléfono está apagado.

Detalló que su madre salió el 22 de mayo a Puerto Vallarta, pero un par de días después se comunica para decirle que se iría a Nuevo Laredo a encontrarse con Roberto para arreglar las cosas. Después de cuatro años de relación, tenían un mes separados.

“Aparentemente arreglaron las cosas, subían Historias juntos que estaban bien, hasta el sábado que salió que estaban cenando (ella en sus estados de Facebook) había una botella de vino, y en la madrugada ya no se supo nada.

Le habló a mi hermana como a las 9 de la noche que quería hacer una videollamada para ver a su nieta. (Pero) mi hermana no respondió”.

La última conexión de Marisol fue el 27 por la madrugada.

La inquietud de no tener contacto con su madre fue inmediata debido a que siempre estaban en constante comunicación “si no me contestaba en la noche, en la mañana tempranito se comunicaba”.

Sofía teme por la vida de su madre debido a que en más de una ocasión su madre fue agredida por su pareja físicamente, en dos ocasiones de gravedad.

En una, recuerda que intentó ahorcar pero al llegar ella, lo separó, sin embargo su mamá quedó inconsciente por unos momentos. Y en una segunda, logró apuñalarla.

Por ambos casos, Marisol presentó su denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer de Torreón, lugar en donde anteriormente residían.

Por esta razón, al pasar 48 horas de no tener contacto con su madre, decidió presentar la denuncia por desaparición en la Vicefiscalía de Justicia en Lerdo, ya que actualmente viven en Gómez Palacio, sin embargo solo estuvo un minuto, pues le indicaron que no podían hacer nada porque su desaparición fue en Tamaulipas.

“Lastimosamente así es el procedimiento”, fueron las palabras que recibió por parte del ministerio público que la atendió brevemente.

“Llegué con una foto de mi mamá, que es lo que ocupan cuando desaparece alguien, pero realmente me atendieron un minuto, me dijeron, ‘como tu mamá desapareció en Nuevo Laredo, aqui no te podemos ayudar, para levantar tu denuncia lo tiene que hacer allá que fue donde ocurrieron los hechos’, fue el argumento que recibió.

Por esta razón, acudió a Torreón a realizar el mismo procedimiento, el cual fue admitido. Gracias a ello, pudo tener contacto con la Fiscalía de Justicia del Estado de Tamaulipas, con quienes tiene constante comunicación para conocer el avance de las investigaciones.

Al momento, de acuerdo con Sofía, no se tienen pistas de dónde y cómo pudiera estar su mamá.

Es por ello que pide no deber de compartir su fotografía ni la ficha de búsqueda emitida por las autoridades Tamaulipecas. Y a su madre, le dice que no pararán hasta encontrarla, “que tenga mucha fuerza”.