La pelota invernal en México

Durante algunos años, allá por la década de los 50 del siglo pasado, había varias ligas de beisbol que funcionaban durante el invierno, entre éstas desde luego la Liga Mayor de La Laguna, de categoría semiprofesional. Las dos más importantes ligas eran la de la Costa del Pacífico, como se llamaba entonces, y la muy fuerte Liga Invernal Veracruzana (LIV), en la que regularmente participaban los Diablos Rojos del México, los Pericos de Puebla y por supuesto los Rojos del Águila de Veracruz, además de otras plazas, principalmente del estado veracruzano. Era un circuito de mucho respeto.

Durante algunos años de aquella década, una vez que una y otra liga concluían su temporada y se conocía a su respectivo campeón, éstos se enfrentaban en una serie de encuentros para definir al campeón absoluto del beisbol mexicano de invierno.

Comenta el historiador del beisbol Alfonso Araujo Bojórquez, por cierto miembro del Salón de la Fama del beisbol mexicano en la categoría de cronistas, comenta -decía-- que aquella serie se transmitía por radio (no había aun emisiones televisivas) y el interés por escuchar esos juegos era no solo de la gente de la costa del Pacífico y del área de influencia de la Liga Veracruzana, sino literalmente de todo el país, por la gran afición que a lo largo y ancho del territorio nacional había por el deporte rey.

Lamentablemente la LIV ha tenido una vida accidentada e intermitente, y cuando en años recientes ha funcionado ha carecido de la categoría y reconocimiento que alcanzó hace décadas. Por consiguiente en la temporada invernal de beisbol de calidad solo se tiene en la Liga Mexicana del Pacífico, sin demérito de las demás ligas que son de desarrollo, es decir, de formación de futuras estrellas del beisbol, que andan en el rango de circuitos semiprofesionales.

Por estos días, desde el pasado 1 de enero, se vienen jugando las series de playoff en la Liga Mexicana del Pacífico. Serán tres series y se está jugando la segunda o semifinal, en la que se enfrentan Naranjeros de Hermosillo contra Algodoneros de Guasave, y Cañeros de Los Mochis frente a Yaquis de Ciudad Obregón.

Al momento de redactar estas líneas, ayer lunes, se está reanudando el juego número 4 de la ronda semifinal entre Naranjeros y Algodoneros de Guasave, suspendido casi veinte horas antes la noche del domingo por niebla en esta última ciudad, con pizarra 4-2, a favor de los locales. El juego concluye dramáticamente 4-3, con lo que la serie de empareja a dos juegos ganados por escuadra y sensacional salvamento del pitcher veterano Felipe Arredondo.

Esta segunda ronda concluye la presente semana y a continuación dará inicio la gran final, que se adivina será estupenda. El campeón, como se sabe, con algunos refuerzos, representará a México en la Serie del Caribe, que este año se jugará en Venezuela.

En estos playoffs se ha dejado sentir la queja de los aficionados porque no han tenido oportunidad de seguir la transmisión televisiva de los juegos, que casi todos han estado sensacionales, con motivo de que a diferencia de lo sucedido en años anteriores en esta ocasión solo se están pasando por un solo sistema de televisión restringida, a diferencia del pasado que aunque también de acceso restringido se proyectaban por diversos sistemas y no a través de uno solo. A este punto me referiré en la siguiente Peña.