López Obrador busca marcar agenda a la ONU

syl6vestre

Hoy, 7:52 am

publicado por: sylvestre lomas

Va a querer apantallarlos con la mentirijilla del avión que se vende, no se vende, se rifa, no se rifa, se vuelve a rifar, se esconde, no se esconde, etc, y les va a mendigar un cartulina con chicles canels para seguir rifándolo. Luego les va a volver hablar de que pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y al último les va a lloriquear que Loret de Mola le dice sus verdades...

