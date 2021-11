López Obrador llega a Nueva York para hablar ante el Consejo de Seguridad de la ONU

El "aburrao" viajó en vuelo comercial y de seguro no pone atención a los detalles de los aeropuertos de primer mundo

Juansho

Hoy, 9:55 pm

publicado por: Juan D

Ni modo, a prepararnos para una vergüenza internacional más jaja, que irá a decir? La clásica frase, pobre de México tan cerca de EU... hablara de sembrando vida, que se acabó la corrupción, la exitosa estrategia de abrazos y no balazos, falta de medicinas, la exitosa estrategia de vacunación, no vacunar a menores de edad... hay mucho de que presumir, no?

