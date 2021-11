Carlos Silos, notas de un pianista lírico

Su talento acudió desde chico al llamado que emitían los sonidos de las teclas. Para Carlos Silos era como tomar un juguete de niño, captaba su atención. La presencia de un piano Baldwin en su hogar se debía a las clases que su madre y hermana tomaban para ejecutar el instrumento.

“Hacían sus prácticas en la casa y cuando dejaban de tocarlo (yo tenía seis años), me acercaba al piano y repetía lo que estaban haciendo, sin partituras, de oído. Siempre toqué de oído, desde el día uno. Empecé a repetir las piezas que escuchaba y dijeron: ‘Mira, se le da tocar bien’. Tomé algunas clases, pero la verdad es que soy lírico, siempre fui rebelde para las notas”.

Renuente a leer partituras, Silos transcribía las obras de manera intangible en los folios de su memoria. A ella acudía cada que era turno de sentarse ante el piano, como quien busca archivos en un almacén. Recalca que de eso se trata cuando se presenta el tema de tocar de oído.

“Hay una polémica sin lugar a dudas, entre los músicos de carrera que leen y estudian por años las partituras, todos los signos, toda la simbología que existe en ellas, es increíble. Ellos critican a los músicos que no leen nada de eso y simplemente lo ejecutan. Armando Manzanero era lírico, es un ejemplo, y hacia unas cosas maravillosas. La otra corriente defiende a los líricos y dice que tiene más mérito el lírico de no tener que recurrir a la lectura de nada, de no necesitar eso para hacerlo”.

Aunque el pianista piensa que esto no debería generar ninguna rivalidad ni polémica, simplemente existen dos tipos de músicos, pero la finalidad es la misma: realizar el arte musical.

Silos es abogado de profesión, pero su formación de vida siempre ha tenido la guía de la música. Aunque su acompañamiento siempre se había tornado privado, hasta que en 2015 comenzó a tocar en el Paseo Morelos, como parte de Moreleando.

“Me encanta hacer versiones de piano de música que a lo mejor no habíamos escuchado en puro piano. Creo que suena bien, no soy el primero que lo hace tampoco, pero la idea es mantener diversificado lo que ofreces al público, que no se aburran, que haya de todo un poco: música de nuestros papás o boleros mexicanos, música internacional, música de nuestras películas o música original, propia”.

A Silos le gusta ejecutar música de Vangelis, un compositor griego que centra sus obras en el género New Age, pero señala que el menú de piezas nunca termina y que en cada presentación busca entregar algo diferente.

Concierto en Gómez Palacio

Carlos Silos participó en la convocatoria De Vuelta al Teatro de la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio, la cual tiene como objetivo reactivar las actividades culturales en el Teatro Alberto M. Alvarado. El proyecto de Silos fue seleccionado y ofreció un concierto el pasado viernes 29 de octubre, en compañía del también músico León Calanderi.

“Propuse ofrecer música de películas y temas conocidos para la gente, con los que se identificara […] en la segunda parte toqué música más lenta, pero profunda. Entonces sí logré conectar con la gente para que sintiera esa profundidad, esa inspiración, que se llevaran algo en su corazón”.

En total, fueron 28 temas musicales entre piezas de José José y Raul Di Blasio, boleros mexicanos como Bésame mucho, así cómo tangos de Carlos Gardel como El día que me quieras y Por una cabeza, hasta música internacional, covers de Metallica como Nothing else matters, November rain de Guns And roses y Yesterday de The Beatles. Así como varios temas musicales de las películas El Padrino, Forrest gump, Rocky y Los carros de fuego.