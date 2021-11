Gobierno de México impugna orden de juez para vacunar contra COVID a menores de 17 y 12 años

Juansho

Hoy, 7:48 pm

publicado por: Juan D

Ahí tenemos al gobierno más "humanista" en la historia de México. Una de las pocas cosas en las que México era referencia mundial, la vacunación, y eso se acabó hace 3 años, ahora no solo no vacunan, sino que van en contra de una orden de un juez para no vacunar a los menores. El anciano es el rey midas a la inversa, todo lo que toca lo hace mïerdä.

replyresponder thumb_up 2 thumb_down 0