Aficionados protagonizan varias peleas en las tribunas durante partido de futbol universiario

Los altercados ocurrieron durante un partido de futbol universitario entre los equipos de Fresno State y Boise State, celebrado en el Bulldog Stadium, ubicado en Fresno, California, cuando varios asistentes protagonizaron diversas riñas en las tribunas, la cuales fueron grabadas por testigos y compartidas en rede sociales.

En uno de los altercados, dos hombres cayeron desde la tribunas hacia un pasillo de concreto ubicado entre el campo y las gradas, provocando que los testigos se alarmaran ante la severidad de la caída, pero lo involucrados continuaron forcejeando a pesar de la altura considerable de la que cayeron.

Otros asistentes riñeron en medio de las tribunas, en donde los involucrados se golpearon entre sí, se arrojaron bebidas y provocaron que varias personas abandonaran las premisas.

Autoridades locales reportaron que ninguna persona resultó herida a causa de los altercados y por lo menos 5 personas fueron arrestadas, de acuerdo al portal, recogió el portal ABC 30.

So here’s video of what happened just prior to the incident I described below. It’s way worse than I thought. https://t.co/6pbyPTfpOC pic.twitter.com/J9jAy7nAxI