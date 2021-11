Pastor derriba a hombre armado que amenazó a los asistentes de una iglesia en Nashville

El suceso ocurrió en Nashville, Tennessee, durante una misa de la Iglesia Pentecostal Nashville Light Mission, cuando un hombre identificado como Dezire Baganda, de 26 años de edad, caminó hacia el atrio y amenazó a los presentes con un arma de fuego, a lo que los presentes sólo se limitaron a observarlo.

Ezekiel Ndikumana, el pastor de la iglesia, pretendió alejarse del altar al caminar por detrás del atrio, pero luego se dio la vuelta procedió a atacar a Baganda, al embestirlo por la espalda y derribarlo hacia el pasillo principal, en donde, con ayuda de otros creyentes, logró desarmarlo.

Las autoridades arrestaron a Baganda, quien ahora enfrenta 15 cargos de asalto agravado y se le impuso una fianza de 375 mil dólares, informó el portal News 2.

Hasta el momento se desconocen los motivos detrás de las acciones de Baganda.

WATCH — NORTH NASHVILLE -- “man walks up to the altar with a gun at Nashville Light Mission Pentecostal Church, waves it around, points it at congregation… pastor Ezekiel Ndikumana prays, heroically tackles him and he’s disarmed without a shot fired…” https://t.co/4grV1jC0p7 pic.twitter.com/i2TESKE9Cl