Primera etapa de paso a desnivel en Gómez Palacio, antes de concluir la Administración estatal: Secope

Será este 23 de noviembre cuando se conozca el nombre de la empresa ganadora de la licitación que lanzó el Gobierno del estado de Durango para la construcción del paso a desnivel 5 de Mayo en Gómez Palacio. Confían en que la obra, en una primera etapa, esté lista y en funcionamiento antes de que concluya la Administración del gobernador José Rosas Aispuro Torres, en septiembre del 2022.

Rafael Sarmiento Álvarez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), detalló que son cuatro empresas las que se disputan el contrato de la obra, tres de ellas de la Región Laguna y solo una del centro del estado.

Dijo que se tiene proyectado iniciar la construcción del paso a desnivel dentro de los primeros días del mes de diciembre y concluir en agosto del 2022.

Ante la preocupación que expresaron algunos constructores locales sobre la idea de que la obra pudiera quedarse “a medias”, el funcionario negó que existan tal posibilidad.

“Nosotros vamos a hacer lo posible por concluirla y dejarla en operación la primera etapa, incluso cuenta ya con la operación, no va a haber problema de que se quede algo pendiente, se va a operar completamente”, dijo en su visita a La Laguna.

Mencionó que la primera etapa contará con una inversión de 100 millones de pesos, que se cubrirán con recursos del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y con el préstamo en el que el estado solicitó la aprobación del Congreso Local.

En tanto que la segunda etapa tendrá un costo de 30 millones de pesos aproximadamente, en la cual se contempla la ampliación de la vialidad a cuatro carriles y descarta el que sea necesario detonar inmuebles cercanos al cruce de la avenida 5 de Mayo y Enrique Unzueta.

“La primera etapa contempla todo lo que es el paso inferior a dos carriles con toda amplitud, para que ya no vaya a la espera, y la segunda etapa, es ampliarlo a cuatro carriles. La segunda etapa debe andar alrededor de los 30 millones de pesos, no no se contempla el derrumbe de viviendas, se respeta, todo cabe en lo que está ahorita actualmente en el derecho de vía liberado”, detalló el secretario.