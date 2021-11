AMLO alista festejo de sus 68 años con comida familiar

Este sábado 13 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 68 años de edad, por lo que informó que celebrará con una comida familiar junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y sus hijos.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador agradeció "a la vida que me ha dado tanto, como la canción de Violeta Parra".

"Gracias a la vida, gracias al creador, gracias a la ciencia, gracias a la naturaleza, gracias al pueblo, a muchos amigos, compañeras, compañeros, muchos ciudadanos, mi agradecimiento sincero porque me han apoyado mucho, estoy en deuda con los mexicanos, por eso repito, no voy a fallarles. Estoy muy consciente de mi responsabilidad histórica y no le voy a fallar al pueblo; amor con amor se paga", expresó López Obrador en el Salón Tesorería.

"El sábado cumplo 68 años y por adelantado le agradezco mucho a la gente que ya me están felicitando. Creo que el mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia y recordando a todos los que son mis amigos, amigas, que me quieren y yo los quiero".

"Y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que si quieren, que los hagan y que en familia se los compartan y lo mismo la música, que no hace falta. Que muchas gracias, muchas gracias, que me da pena que así como me ven, soy tímido y me da mucha pena", expresó.