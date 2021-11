Rescatan a joven secuestrada gracias a señal que aprendió en un video viral de TikTok

Los padres de la joven de 16 años informaron que su hija desapareció la semana pasada en Asheville, Carolina del Norte. Dos días después, gracias a su señal y al conductor alerta, policías en Kentucky detuvieron el automóvil y arrestaron a James Herbert Brick de Cherokee, Carolina del Norte, bajo cargos de privación ilegítima de la libertad y posesión de material que muestra un acto sexual con un menor de edad, dijo el agente Gilbert Acciardo.

La joven y el hombre ya se conocían e inicialmente se fue con él de buena gana, pero en algún momento tuvo miedo de él, precisó Acciardo, portavoz de la Policía del condado de Laurel, en declaraciones publicadas por el diario The Lexington Herald-Leader. El hombre la había llevado a Ohio para visitar a sus familiares, pero se la llevó después de que se dieron cuenta de que había sido reportada como desaparecida, según un comunicado policial.

El otro conductor llamó el jueves al número de emergencias 911 desde la autopista Interestatal 75 en el condado de Laurel, en Kentucky, para informar que una chica en un automóvil Toyota plateado estaba haciendo señales con las manos para pedir ayuda por violencia doméstica. La señal consiste en levantar la mano, mostrando la palma con el pulgar extendido, metiendo luego el pulgar en la palma y bajando los dedos sobre ella, como para atrapar el pulgar.

