Gritamos de aburrimiento

Concluye el torneo regular Grita Apertura 2021 y nos vamos a una fecha FIFA más. Corte de caja obligado antes de la repesca y liguilla. Absurdo los días que pararán los equipos metidos en la fiesta grande de manera directa, los cuadros que superen el repechaje llegarán con más ritmo, parece chiste pero es anécdota.

Nuestra Liga MX ha vivido en cuestión de espectáculo el peor torneo de su historia moderna, no tengo ninguna duda al señalar esto. Aparte de ser una opinión personal los raquíticos números en cuanto a goles respaldan mi opinión. El líder de la competencia que es el América, no anotó más de dos goles en un partido en todo el torneo. Hubo varias jornadas en donde la mayoría de los equipos no anotaron un solo gol. Hubo días enteros con dos o tres partidos en donde se anotó solamente un gol entre los seis equipos. El campeonato de goleo de Berterame del San Luis y el Diente López de Tigres es de un solo dígito, solamente anotaron 9 goles cada uno. Patético.

También es definitivo que el sistema de meter a doce a pelear por el título ha fomentado la mediocridad y la falta de espíritu en los jugadores. Es increíble ver un partido como el América-Monterrey de la última fecha, un verdadero insulto al aficionado. Cruz Azul perdiendo sus últimos dos partidos de manera increíble, el propio San Luis contra Santos demostrando todo menos que se jugaba la vida, se metió en lugar doce porque también los muchachos de Almada consideraron suficiente su gira de dos victorias por Querétaro y CDMX.

No nos olvidemos de lo anterior ahora que venga la repesca y la liguilla a lavarle la cara al peor torneo de la historia que hizo gritar a los aficionados pero por desesperación. Los dueños necesitan darle una buena revisión al sistema de competencia y a la contratación de bultos si no quieren que el producto se devalúe más y más. Algún día ya no va a alcanzar una liguilla trepidante para que a los aficionados se nos siga antojando ver un torneo regular verdaderamente aburrido y mal jugado.