las palabras tienen la palabra

LO HACEMOS TODOS LOS DÍAS

Es una actividad que hacemos todos los días y que, según la hora en la que lo hagamos, tiene diferente nombre. Me refiero, claro, a mi preferida actividad que es comer, alimentarse, nutrirse… porque nuestro cuerpo lo requiere para vivir.

Con el ritmo de vida actual, a veces despiertas y te levantas "a la corre y corre", entre que preparas a los niños y te arreglas, muchas veces no queda tiempo para desayunar. ¡Tan importante que es el desayuno! Bueno, eso dicen, ¿y quién soy yo para contradecirlos?

Voy a aprovechar, antes de que otra cosa suceda, para aclararle: ¿Cómo es correcto? ¿Es "quiero desayunar" o "me quiero desayunar"? ¿Con pronombre o sin él? El pronombre se usa cuando especifica qué es lo que va a desayunar o qué desayunó. Por ejemplo: "ayer me desayuné un café con panecillos pero hoy no voy a desayunar".

Bueno, pero a lo que quería llegar es a los nombres de las comidas que hacemos a diario. Normalmente le llamamos desayuno a lo que se ingiere temprano y en muchas ocasiones es algo leve, porque luego viene el almuerzo que es algo más fuerte. La palabra "desayuno" se entiende muy bien, ya que lo que haces al desayunar es precisamente quitarte el ayuno de la noche, porque se da por entendido que no comiste nada en ese lapso, aunque haya algunos que a medianoche o en la madrugada ahí andan en la cocina, viendo qué botana se echan. Bueno, entonces des-ayuno es quitarse el ayuno, ¿sí?

El almuerzo, en cambio, quizá ya esté integrado por unos huevos fritos, con salsa, con jamón o tocino y tal vez unos frijolitos por un lado… y no se olvide de un pan tostado con mantequilla para "empujar" todo eso. La palabra almuerzo viene del latín ad-mordere que quiere decir mordisco. Pues sí, ya para esa hora lo que quieres es morder algo, algo de comer, por supuesto.

En algunos lugares el almuerzo es la comida formal. En otros le llaman lunch. La palabra lunch nos viene del inglés pero se origina en el español "lonja" que quiere decir "larga". Y es que el lunch era una tira larga de carne y grasa con la que restituían las fuerzas empleadas en el trabajo.

Después de la comida o el lunch¸ dependiendo de las costumbres, mucha también merienda a media tarde. Pues la palabra merienda, para variar, viene del latín merendus que quiere decir merecimiento. Es que para esa hora ya sientes que te mereces echarle algo a la pancita para seguir con tus actividades. Bueno, la verdad es que sí se llama así porque era la recompensa para el trabajador: ¿Hiciste todo bien? Te mereces un taquito antes de que salgas de la chamba.

Luego viene la cena, una palabra que es también de origen latino. Viene de co-ena que se refiere a estar juntos. O sea que se supone que la cena es donde se reúne la familia después de las actividades diarias de cada uno y toman sus alimentos y conviven… ¡y sin teléfonos celulares, por favor! Así que, si usted tiene hijos adolescentes, explíqueles que si quieren cenar tienen que convivir… así lo exige el nombre.

Ese es el origen de las palabras relacionadas con las comidas. Y si usted tiene algunos otros, pues compártalos para comentarlos.

ME PREGUNTA: ¿Es correcto decir que "no hagan tanto guato" en vez de "no hagan tanto ruido"? ¿Existe la palabra "guato"?

LE RESPONDO: La palabra correcta es "boato" y significa alboroto o escándalo. "Guato" es el cordón de los zapatos y también es un mellizo, un gemelo.

