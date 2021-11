AMLO en la ONU

Como nuestro presidente, los mexicanos estamos en mayoría contra el Neoliberalismo que arruinó al mundo en favor de unos cuantos. Que lo sepa la ONU, adonde irá Andrés Manuel López Obrador, el martes 16 de este mes. Es el primer mandatario auténticamente electo de México. Es inteligente, honesto de y valiente… con un solo defecto, a veces habla como cura en La Mañanera y se va el tiempo en sus sermones, fomentando además peligroso divisionismo "entre pobres y ricos". Si él no se "raja", como decimos en este país, tampoco nosotros, el pueblo mexicano, de todos los niveles, colores y sabores. O todos rabones o todos coludos, según el dicho. En 2018 tuvo 30 millones de votos y hoy, no obstante, la campaña en su contra de la prensa vendida, más del 60% de la población lo apoya.

TODOS LOS EX PRESIDENTES MERECEN CÁRCEL

A ver qué pasa, pero mientras, no hay que perder de vista lo que sucede con Carlos Salinas, el "orejón", que no solo "pelón", pues ahora hay muchos. Algunos creíamos que se había salvado, de la cárcel por el apoyo que tiene de los gringos, los ingleses e irlandeses, pero en este momento, sindicatos mundiales de los puertos quieren demandarlo al unísono por una canallada que hizo en 1991, poco después de apoderarse del poder.

Por otra parte, Calderón y Peña Nieto están cada día más "desnudos "y dan asco por todo lo que hicieron contra el país. ¡A lo mejor sí se van al bote! De esa facha que fue Vicente Fox, ya verán pronto mi libro correspondiente. Nos hizo pasar vergüenza universal. Queda Zedillo que lo mejor que hizo fue meter a la cárcel 10 años al sinvergüenza de Rául Salinas, al que después el Poder Perjudicial exoneró y le devolvió hasta el último dólar que le robó al país. Pero la inmensa deuda del Fobaproa, para salvar a los banqueros, no se olvida entre otros errores garrafales como la entrega de los ferrocarriles, etc. No estuvo con su representado Colosio cuando lo mataron… ¿Zedillo vendió la mitad del Golfo de México al presidente Clinton como un Santanna del Mar al intentar desaparecer nuestro original límite marino, la Isla Bermeja?

ROSARIO ROBLES

Por lo pronto solo Rosario Robles, PAGA… Recibí el siguiente texto de Loret de Mola y lo público porque la conocí hace años, así como al autor de esta info. El problema de Rosario, fue enamorarse de un sudamericano mala onda. La conocí antes de sus enredos con el PRI, de hecho, según se dice en el texto referido, antes de que Carlos Salinas "la quisiera ayudar".

Hoy por hoy está muy de moda el ex presidente espurio Carlos Salinas, protegido como decía, por gringos, británicos y naturalmente por los irlandeses, ya que vivió sus buenos años en le Isla y a lo mejor hasta tiene su nacionalidad… A ver si nos platica… Por fin se están reeditando sin tapujos barbaridades del hoy septuagenario Salinas que empezó al abrigo de su papá George Bush, el viejo, ¡a fastidiar a México desde el lejano 1991!

PERO LEAN EL TEXTO RECIBIDO:

"Cuando la encarcelaron, Rosario Robles estaba armando todo para irse a vivir a Costa Rica. Tras su paso por dos secretarías estratégicas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, había acumulado suficientes recursos. Pero sobre todo había visto pasar muchísimos más: desde que tomó posesión en la Sedesol en diciembre de 2012, se empezó a orquestar el esquema de desvío de recursos que se conoció después como la Estafa Maestra.

Según fuentes de alto nivel, que tuvieron acceso directísimo a toda esta información, eran millones y millones de pesos en efectivo que recibían en la dependencia de Rosario Robles y se enviaban directamente a Luis Miranda, el subsecretario de Gobernación y mejor amigo del presidente Peña Nieto. ¿Para qué se usaban? Aceitar maquinarias de corrupción, desactivar conflictos sociales sobornando dirigentes, comprar voluntades, comprar votos (lo mismo en las casillas que en el Congreso), mantener una nómina secreta con pagos extraordinarios a los altos funcionarios e ir haciendo el "guardadito" para cuando se agotaran las mieles del poder.

Ese dinero y ese poder eran la resurrección de Rosario Robles después de que había sido arrojada al basurero político ni más ni menos que por López Obrador. El tabasqueño la culpó de estar detrás de la primera serie de video escándalos que exhibieron (la una supuesta corrupción el círculo más íntimo del obradorismo) cuando él era jefe de Gobierno. Los videos los grabó la pareja de Rosario, el empresario Carlos Ahumada. Cuentan que muchas veces López Obrador dijo en sobremesas privadas que, sin esos videos, él hubiera sido presidente en el 2006, en el mejor momento de su salud y de su carrera política. Hasta que llegaron los video escándalos de 2004, Rosario Robles estaba encumbrada: una exitosa jefa de Gobierno de la Ciudad de México, operó la elección en la capital del país a través de las Brigadas del Sol que lograron impedir que arrasara el "efecto Fox" y ganara López Obrador el DF por solo 3%, escaló hasta la dirigencia nacional del PRD… y todo se desmoronó. Desapareció (Rosario) varios años, que pasó momentos económicos muy difíciles, no tenía para pagar la colegiatura de su hija en la Ibero, tuvo que dejar la casa que habitaba, fue juzgada por su vida personal… hasta que "una llamada la puso en el radar de la más alta política"- Cuentan que esa llamada la hizo Carlos Salinas de Gortari al puntero en las encuestas de la sucesión presidencial de 2012, Enrique Peña Nieto. Salinas se la recomendó a Peña.

En esa campaña presidencial, Robles se articuló a través del movimiento de Manuel Espino. Sus contactos principales en el equipo de Peña eran Ernesto Nemer y Carolina Viggiano; es decir, no era una de las operadoras de primera fila y quizá no esperaba integrar el gabinete en una posición que el priismo consideraba estratégica. A fin de cuentas, ella era una experredista que buscaba la redención con el tricolor. Pero sucedió. Necesitaban una operadora para convertir en votos los programas sociales, algo en lo que el panismo de Fox y Calderón habían fracasado. Y en eso, Rosario es estrella. El priismo le puso a los subsecretarios -Nemer uno de ellos- pero le permitió encumbrar a dos de sus leales: Emilio Zebadúa como oficial mayor y Ramón Sosamontes como jefe de oficina. Y la instrucción fue clara: quiero estabilidad económica, nunca quiero volver a pasar la pobreza que pasé.(Continuará…) dice Loret.