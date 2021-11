Un juez federal procesa a exfuncionario de Javier Duarte por desviar 204 mdp

Un juez federal vinculó a proceso a Sergio Armando de la Llave Migoni, quien fue subsecretario de Finanzas y Administración de Veracruz durante el sexenio del priista Javier Duarte, por un supuesto desvío de aportaciones federales de hasta 204 millones de pesos.

Según el diario Reforma, Gustavo Stivalet Sedas, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa, sometió a proceso al exfuncionario por el delito de peculado y podrá llevar su procedimiento en libertad, aunque con la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

Al mismo tiempo, el juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo en que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa deberán reunir los datos de prueba para presentar sus respectivos casos, informaron fuentes judiciales.

La suma atribuida al procesado es parte de una investigación que lleva a cabo la FGR sobre presuntas transferencias ilegales de mil 227.1 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples para el ejercicio fiscal 2014 (FAM).

Mauricio Martin Audirac, ex secretario de Finanzas y Planeación, también fue imputado en este asunto, aunque por un monto distinto al de De la Llave, y solicitó al juez definir su situación jurídica hasta la próxima semana.

Según los informes obtenidos, De la Llave fue procesado porque presumiblemente habría hecho dos transferencias ilegales con recursos del FAM en 2014 a la cuenta concentradora de la Secretaría de Finanzas y Planeación, una por 60 millones y otra por 144 millones de pesos.

En audiencia, los fiscales federales imputaron que el dinero fue trasladado a una cuenta no autorizada para el manejo de los recursos.

Es decir, la imputación no es que los recursos no hayan sido ejercidos para los fines previstos o no hayan sido comprobados, sino “distraídos” en una cuenta diversa a la etiquetada como FAM 2014.