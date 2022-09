Zeytta Yamell, el violinista lagunero que triunfa por su talento musical

Hace unos días, un joven lagunero se hizo viral luego de que fuera captado tocando el violín en el centro de Torreón.

Su nombre artístico es Zeytta Yamell y este miércoles, el chico visitó el programa El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón para tocar dos melodías y hablar de lo bien que le cayó haberse viralizado.

“Estaba tocando en el centro como cada semana, entonces se me acercó una persona y me dijo que me iba a grabar para compartir el video en redes con tal de que tuviera impacto.

“Total, lo subió y sí se hizo viral el pasado fin de semana. Nos quedamos sorprendidos tanto ella como yo, del impacto que logró. La verdad que no tengo palabras para expresar cómo la gente ha reaccionado a este video”.

El artista mencionó que, “gracias a Dios” su agenda se incrementó.

“Se saturó mi WhatsApp de tantos mensajes que me mandaban. Ahora tengo mucho trabajo debido a esto”.

Manuel, su nombre real, compartió que muestra su talento en las calles de la Comarca con el fin de llevar un sustento a casa.

“Casi siempre me pongo por los elotes de Parisina. La gente me da monedas y con ello cubro mis necesidades y las de la familia. También estoy juntando dinero para entrar a una escuela de artes escénicas”.

El violinista comentó que sus padres, “por razones personales” lo sacaron de estudiar. “Decidí aprender violín. Creo que si hubiera estudiado otra cosa, no hubiera tocado el violín, instrumento que toco desde los 10 años y que me ha permitido sacar mis enojos, miedos o sentimientos cada que lo utilizo”.

Zeytta Yamell, además de tocar tal instrumento, canta y compone.

“Estoy laborando al lado del productor, Ángel Soto. Estamos trabajando en mi primer EP de canciones originales. Posiblemente en unmes sale mi primer sencillo. La mayoría de mis melodías hablan de amores imposibles”.