Zendaya hace historia con sus nominaciones al Emmy 2022 por Euphoria

No cabe duda de que Zendaya es la actriz del momento, la exestrella de Disney Channel se ha convertido en un icono del entretenimiento de la Generación Z, gracias a su papel protagónico, Rue, en la serie de HBO, Euphoria.

La estrella de Spider-Man: No Way Home, se ha ganado la admiración del público por su actuación en la serie juvenil, como Rue, por la que ya ganó un Emmy como Mejor actriz de una serie de drama en 2020, siendo la segunda mujer negra en ganar la categoría, por detrás de Viola Davis, debido a su actuación en a How To Get Away With Murder, en 2015. Y gracias a la segunda temporada de Euphoria, vuelve a estar nominada, siendo la más joven de la categoría, con 25 años de edad. En donde compite contra las actrices: Jodie Conner (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lindsksey (Yellowjackets), Sandra Oh (Killing Eve) y Reese Witherspoon (The Morning Show).

Sin embargo, esta no es la única hazaña de Zendaya, pues se acaba de convertir en la mujer más joven en ser nominada como productora en los Emmy por Euphoria, además de ser también la más joven nominada por actuación en dos ocasiones.

En total, Zendaya tiene cuatro nominaciones con su nombre en los Emmy 2022.

Las dos canciones presentadas en la categoría de música y letra originales: Elliot's Song del episodio "All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name" (música y letra por Labrinth, y letras por Muzhda Zemar-McKenzie y Zendaya) y I'm Tired del episodio "You Who Cannot See, Think of Those Who Can"(música y letra de Labrinth, y letra por Zendaya y Sam Levinson), también fueron nominadas.

Con esto, ahora es la primera mujer negra (y la segunda persona negra) en tener nominaciones en actuación y composición en el mismo año en los Emmy, según señala Variety.

Actualmente, Zendaya se encuentra filmando la secuela de Dune, bajo el nombre Dune: Part Two, del director Denis Villeneuve, adaptación del libro del mismo nombre de ciencia ficción, la cual obtuvo seis nominaciones al Oscar 2021. Además, está por ser la protagonista del director nominado al Oscar, Luca Guadagnino en la cinta Challengers en 2023.