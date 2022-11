Zayn sorprende cantando un tema de Jimi Hendrix en su regreso a la música tras enfrentar polémicas

Aunque One Direction ya no existe como banda, eso no deja de lado que cada acción que hagan sus exintegrantes se convierta en noticia. Esta semana Zayn Malik sorprendió con un tema especial.

El artista lanzó un cover de la canción Angel de la leyenda Jimi Hendrix, tema que se estrenó un año después de la muerte del guitarrista.

Esta nueva versión se estrena justo dos días antes del natalicio del artista, quien cumpliría 80 años de edad el 27 de noviembre.

La nueva interpretación de Zayn ha recibido aplausos en redes, e incluso de parte de los herederos de Hendrix, quienes celebraron que la canción incluya extractos originales de la guitarra del artista.

"Estamos encantados de que Zayn haya optado por la música original de Angel para su propia grabación de la canción", señalan en un comunicado compartido con la revista Billboard.

"Esperamos que esta versión del clásico de Hendrix ilumine a una nueva generación de amantes de la música acerca del genio creativo de Jimi", agregan.

La canción se convierte en el primer lanzamiento del artista, desde que en marzo del 2021 estrenó el tema To Begin Again, colaboración junto a Ingrid Michaelson.

Cabe señalar que se trata del regreso de Zayn a la música, luego de las diferentes controversias personales que ha enfrentado.