Zayn Malik hace suspirar con su cabello rosa

El exintegrante de One Direction se ha caracterizado por cambiar constantemente su "look", el artista ha tenido varios tonos de fantasía en su cabello. Aunque no es la primera vez que Zayn Malik opta por el rosa, esta vez lo hizo diferente.

Fue este 27 de julio que el intérprete de Pillowtalk reveló en su cuenta de Instagram que se tiñó el cabello de rosa brillante. Además, sorprendió al mostrar que tiene más larga su cabellera, haciendo un cambio ante su acostumbrado estilo de llevar el corte casi rapado.

ESPECIAL: zayn

A lo largo de los años, Zayn ha llevado varios estilos, y parece que a sus fans todas las versiones del cantante les roban suspiros.