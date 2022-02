'Yuri y yo estamos más unidas que nunca', asegura María León

Aunque en su nueva canción, María León dice, "Te quedas sin mí", eso no es lo quiere para sus fans, ya que ellos y ella siempre se mantiene unidos.

La cantante y actriz está feliz porque su reciente canción, Te quedas sin mí, que entona al lado de Yuri se ha vuelto un suceso y se suma a la buena racha que la artista ha tenido al lanzar colaboraciones con Gloria Trevi o Rubén Albarrán.

León platicó en exclusiva de dicha tema, de la polémica que se generó previo al lanzamiento de este por un aparente pleito con la jarocha y del supuesto veto que habría sufrido de Televisa, tras incorporarse a La Voz Kids de TV Azteca.

-¿Cómo estás?

Muy contenta de saludar siempre a la gente de la Comarca Lagunera.

-El tema, Te quedas sin mí, está causando revuelo, ¿Qué te provoca darte cuenta de la aceptación que ha logrado?

Estoy contenta, emocionada y agradecida por el apoyo que le han dado a la melodía.

-Previo al lanzamiento de la rola, Yuri y tu tuvieron un supuesto altercado en Twitter que al final resultó ser parte de la promoción del tema, ¿Qué puedes compartir de esta polémica?

Les juró que nos tomó por sorpresa que esté supuesto pleito tuviera una repercusión tan grande y mediática. Cuando hicimos el video del tema queríamos generar un contraste en cuanto a como empieza y termina el video.

"Inicia como una película de vaqueros en donde pareciera que nos pelearemos en duelo a muerte por el amor de un hombre, pero al final resulta que Yuri y yo terminamos siendo grandes amigas que se conectan por una desilusión amorosa, y eso quisimos hacerlo en Twitter, pero el chisme se hizo muy atractivo para todos, pero la neta es que Yuri y yo estamos más unidas que nunca".

-Sin duda, al hacer este dueto con Yuri y previamente con Gloria (Mudanza de hormiga) estás fomentando el empoderamiento femenino, ¿No es así?

Apoyarnos entre mujeres, el crear una red de apoyo femenino es lo que va a contrarrestar la falta de equidad que de repente se da en algunas situaciones, como en el medio, en donde eso es muy notorio en el regional.

"Me da gusto que la unión entre mujeres genere una especie de cambios, no porque la música de hombres sea mala, sino porque falta generar ese equilibrio entre intérpretes y compositoras".

-¿En este 2022, presentarás tu Alquimia Tour (Título también de su próximo disco que incluirá Te quedas sin mí y los demás duetos)?

Así es. Arrancó en el Teatro Metropólitan con un 'sold out' el pasado 15 de enero y vamos a tener otro concierto el primero de abril en La Maraca de CDMX. Espero andar por varias ciudades como Torreón, la última vez que me acerqué fue cuando estuve con el Lerdantino.

-Recién TV Azteca anunció que serás coach de La Voz Kids, ¿Ya estás lista para esta encomienda?

Estoy nerviosa y emocionada. Para mí es muy especial porque es reencontrarme con esa época que yo viví porque yo estuve de ese lado (En Pop Stars), fui una niña que hice casting y estuve al frente de jueces y al final me dieron una oportunidad.

-Al estar ahora en TV Azteca, ¿Tendrás problemas con Televisa?

Pues yo siempre he sido libre porque nunca he tenido un contrato de exclusividad con una empresa. Televisa, Azteca o Imagen TV siempre me han apoyado de forma incondicional.

"No quiero decir algo que no sé, no sé si el veto exista o no. No he sentido todavía eso. No creo que eso ocurra, pero bueno pues no sé, ya que nunca he estado en esa situación".