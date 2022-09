Yuri desmiente que se vaya a retirar de los escenarios

En los últimos días, varios han sido los señalamientos en los que se asegura que Yuri estaría a tan solo un paso del retiro, incluso, una revista de espectáculos señaló que la jarocha ya planea una gira del adiós.

De acuerdo con la información de este medio, tras más de cuatro décadas de importantes éxitos, la cantante estaría pensando en el fin de su carrera musical y quiere despedirse de su público con una serie de conciertos impactantes, aunque no se dieron detalles de cuándo podría ocurrir.

Estas especulaciones llegaron hasta oídos de la intérprete de El apagón, quien negó que vaya a retirarse y hasta le mandó un mensaje a sus detractores: "No me retiro. A todos los que quieran que me retire tengan (hace una señal con la mano). No me voy a retirar, a todos lo que me odian y quieren que me retire no van a ganar", dijo en un encuentro con los medios que retomó el programa "De Primera Mano".

Incluso, aseguró que se encuentra mejor que nunca y que ni siquiera las polémicas en las que se ha visto envuelta podrán bajarla de los escenarios: "Estoy bien, estoy feliz, estoy sana y el mal nunca gana", finalizó.

Yuri, entre señalamientos de homofobia y críticas por ser provida

Desde finales del 2021, la artista ha sido atacada en redes sociales, por los presuntos comentarios que ha hecho en contra de la comunidad LGBT+. Uno de ellos fue en una entrevista con el youtuber Alex Montiel, donde aseguró que tras enterarse de que una de sus exparejas era gay, acudió a un laboratorio para descartar que la hubiera contagiado de alguna enfermedad.

Pero eso no fue todo, en uno de sus conciertos, la jarocha decidió hacer una pausa para conversas con su público, a quien aseguró hay escasez de hombres, pues la mayoría se están "yendo al monte": "Tanto hombre guapo que se está yendo al monte. Yo a veces miro el cielo y digo ¿Por qué? Por qué hombres tan guapos, tan bellos se están yendo al monte, por qué Ricky Martín, señor. Por qué Ricky Martin y no el Coque Muñiz, por ejemplo".

Además de estos comentarios, la famosa artista también se ha pronunciado en contra del aborto y hasta lo comparó con un asesinato: "Claro que tenemos el derecho (de decidir sobre su propio cuerpo), pero de matar una vida no estoy de acuerdo, estás matando, es un asesinato", dijo en entrevista con Jorge Ramos.